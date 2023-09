Amazfit Balance, smartwatch annunciato da Zepp Health (ex Huami, una delle tante realtà del panorama Xiaomi) all’alba del mese di settembre, sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento software.

L’aggiornamento non è molto corposo (pochi MB) ma è utile perché va a risolvere alcuni bug riscontrati dagli utenti in possesso di questo smartwatch. Scopriamo tutti i dettagli.

Lo smartwatch Amazfit Balance si aggiorna

Come anticipato in apertura, l’ultimo arrivato tra gli smartwatch Amazfit ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software, il secondo per la precisione, dopo quello immediatamente successivo al lancio dello scorso 1 settembre.

Il nuovo aggiornamento, dal peso di 11,47 MB, porta la versione software di Amazfit Balance alla 3.14.1.3 (la precedente versione era la 3.11.1.1) e si limita a risolvere alcuni bug di gioventù dello smartwatch.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento per lo smartwatch Amazfit Balance:

What’s new Welcome to the Amazfit Balance. Fix a watch face issue that could cause power consumption

Fix the text in some languages

Fix some UI page display issues

Fix other known issues

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

