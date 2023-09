Il settore degli smartwatch non è movimentato come quello degli smartphone ma, di tanto in tanto, arrivano nuovi modelli e uno dei prossimi è quello che dovrebbe essere chiamato Xiaomi Watch 2 Pro.

Protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, il nuovo smartwatch del colosso cinese è stato al centro di una nuova anticipazione nelle scorse ore relativa a quello che potrebbe essere il suo prezzo.

Ecco quanto dovrebbe costare Xiaomi Watch 2 Pro

Il leaker Arsène Lupin su X ha condiviso la seguente immagine, permettendoci così di scoprire quello che dovrebbe essere il prezzo ufficiale di Xiaomi Watch 2 Pro in Europa.

Stando a tale immagine, il nuovo smartwatch di Xiaomi in versione solo Bluetooth dovrebbe costare 269,99 euro (il leaker suggerisce che in alcuni mercati potrebbe arrivare a 249 euro) mentre la variante con connettività LTE dovrebbe essere venduta a 329,99 euro.

Sempre questa immagine ci conferma che Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe essere venduto in almeno due colorazioni (Black e Silver) ma è possibile che vi siano anche altre versioni.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo smartwatch di Xiaomi vi dovrebbero essere un display circolare AMOLED da 1,43 pollici (con una risoluzione di 466 × 466 pixel e una densità di pixel di 326 ppi), un processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, una batteria da 500 mAh (dovrebbe essere in grado di garantire fino a 72 ore di utilizzo continuo con una singola ricarica), una scocca realizzata in acciaio inossidabile con resistenza all’acqua (fino a 5 atmosfere) e una ghiera fisica che ruota.

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe arrivare sul mercato con Wear OS e un’interfaccia personalizzata dal produttore con alcune specifiche funzionalità, oltre che con la capacità di monitorare 150 diverse modalità sportive,la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e la qualità del sonno.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS