Il Google Play Store non è solo lo strumento messo a disposizione dell’azienda per il download delle applicazioni da utilizzare sui nostri dispositivi, già lo scorso anno Google aveva iniziato i lavori per rendere lo store più utile, soprattutto per quegli utenti possessori di uno smartphone con poca memoria interna.

Nonostante la situazione generale sia molto differente rispetto a qualche anno fa, sono diversi i dispositivi di fascia bassa che soffrono di tagli di archiviazione interna spesso insufficienti, anche a causa del sempre maggior peso delle app che scarichiamo e dei loro aggiornamenti.

Il colosso di Mountain View aveva già introdotto lo scorso anno la funzione di archiviazione delle app tramite il Play Store, funzione che era però legata e disponibile solo per smartphone con determinati quantitativi di memoria; nelle ultime ore però l’azienda sta rendendo disponibile la funzionalità in questione per tutti gli utenti.

L’archiviazione delle app tramite Play Store è in distribuzione per tutti gli utenti

Come anticipato in apertura, la funzione di archiviazione delle app tramite Google Play Store non è una novità assoluta, era già stata introdotta lo scorso anno ma ora l’azienda ha deciso di renderla disponibile per tutti, a prescindere dal quantitativo di memoria interna del dispositivo. La funzione permette di archiviare una o più applicazioni tramite lo store di Google conservandone però i dati, in modo da poter tornare a usare l’app senza problemi e con la medesima esperienza in qualsiasi momento.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, nelle impostazioni del Google Play Store, sotto la voce Generali, è ora presente una nuova opzione Archivia automaticamente le app, grazie alla quale l’utente può automatizzare l’intero processo.

La funzionalità di archiviazione delle app è in distribuzione per tutti gli utenti con la versione 37.4 del Play Store e si propone come alternativa alla classica disinstallazione, utilizzando questa funzione infatti le app archiviate rimarranno visibili tramite la classica icona sul nostro dispositivo, senza però occupare memoria; nel momento in cui volessimo utilizzarle nuovamente , esse avranno conservato tutti i dati necessari per riprendere il normale funzionamento.

