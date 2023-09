La vita della batteria è uno dei fattori che determinano la longevità di uno smartphone e in quest’ottica sembra che OPPO abbia in mente una soluzione per tranquillizzare gli utenti dei suoi dispositivi.

Secondo quanto riportato su Weibo dal noto informatore Digital Chat Station, OPPO starebbe per lanciare un programma gratuito di sostituzione della batteria, ma per il momento sembra che l’iniziativa sarà disponibile solo in Cina e solo per l’imminente OPPO A2 Pro.

OPPO potrebbe sostituire gratis la batteria dello smartphone entro quattro anni

Secondo quanto riferito gli utenti di OPPO A2 Pro potrebbero beneficiare di una sostituzione gratuita della batteria entro quattro anni dall’acquisto, se la percentuale di salute della batteria scende al di sotto dell’80% durante quel periodo. Anche se il leaker non lo specifica, si presume che questo sarà fattibile solo una volta per dispositivo.

L’azienda sarebbe quindi sicura che la sua tecnologia della batteria sia affidabile e longeva, tuttavia non è chiaro al momento se OPPO intenda offrire una garanzia simile per tutti i suoi smartphone e, in tal caso, se si applicherà solo a quelli venduti nel mercato cinese o se la società espanderà il programma a livello internazionale.

OPPO ha già parlato della sua tecnologia per la batteria e sicuramente una garanzia del genere renderebbe il suo prodotto più appetibile per i consumatori, ma questo implicherebbe un impegno tutt’altro che trascurabile per l’azienda. La presentazione di OPPO A2 Pro è prevista per il 15 settembre e con l’occasione la società potrebbe fornire più informazioni su questo presunto programma gratuito di sostituzione della batteria.

