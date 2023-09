Google Pixel Tablet è finito in questi giorni tra le mani di iFixit, che ha pubblicato la sua guida alla riparazione e di conseguenza ha svelato l’interno del dispositivo. Quel che è emerso è che la casa di Mountain View avrebbe “sprecato” un po’ dello spazio a disposizione: vediamo più da vicino di cosa stiamo parlando.

Google poteva fare meglio con lo spazio a disposizione nel suo Pixel Tablet

Solitamente siamo abituati a vedere sfruttato praticamente ogni anfratto a disposizione, ma con Google Pixel Tablet le cose sembrano essere andate diversamente. Rispetto a uno smartphone, chiaramente, lo spazio disponibile è maggiore, ma a quanto pare la casa di Mountain View non sarebbe stata in grado di sfruttarlo completamente, non riuscendo a utilizzare in modo intelligente l’interno del dispositivo.

I produttori si sforzano sempre di massimizzare l’utilizzo dello spazio all’interno dei dispositivi, ma non sembra che Google abbia applicato questo comportamento con il suo nuovo tablet Android, presentato durante il Google I/O della scorsa primavera insieme a Pixel 7a e Pixel Fold e disponibile all’acquisto solo in alcuni mercati selezionati (in Italia potete trovarlo su Amazon, se siete fortunati). Come mostra lo smontaggio da parte di iFixit, il tablet sembra quasi essere stato assemblato “in fretta”, con tanto spazio rimasto libero. Magari poteva essere inserita una batteria più capiente, o magari altri componenti come speaker migliori, porta per il jack audio da 3,5 mm, slot per l’espansione della memoria, migliori sistemi per il raffreddamento e così via.

Per darvi un’idea più precisa, vi mettiamo a confronto le immagini della parte interna di Google Pixel Tablet e di Samsung Galaxy Tab S8 (grazie al video di PBKreviews), modello dello scorso anno: come potete vedere, pare proprio che Samsung abbia sfruttato più efficientemente lo spazio interno del suo tablet. Da notare inoltre come la differenza di peso tra i due dispositivi sia di appena pochi grammi (493 g contro 503 g).

Google Pixel Tablet ha fatto segnare il ritorno della casa di Mountain View nel mondo dei tablet dopo qualche anno di assenza, e come abbiamo visto si tratta di un prodotto un po’ diverso dal “solito”. Speriamo che con eventuali futuri modelli, Big G possa riuscire a perfezionare anche questi aspetti legati all’assemblaggio. Se volete consultare la guida iFixit completa per la riparazione di Google Pixel Tablet potete seguire questo link.

