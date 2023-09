Ormai da qualche anno Google ha reso disponibile Emoji Kitchen, un divertente strumento inizialmente esclusiva di Gboard grazie al quale gli utenti possono fondere insieme diverse emoji per crearne di nuove, l’azienda ha recentemente deciso di espandere la disponibilità del tool in questione che non sarà più un’esclusiva della tastiera proprietaria, ma è ora disponibile anche sul web direttamente nella Ricerca Google.

Emoji Kitchen è ora integrato nella Ricerca Google sul web, disponibile per tutti

Finora l’unico modo per utilizzare Emoji Kitchen era avvalersi di un dispositivo Android e della tastiera proprietaria dell’azienda, oppure rivolgersi a siti non ufficiali di terze parti, Google ha però deciso di rendere disponibile il suo strumento per tutti gli utenti, che possono ora utilizzarlo da qualsiasi dispositivo, sia esso un computer desktop, un iPhone o qualsiasi altra cosa.

La notizia è stata data nelle ultime ore su X (ex Twitter) da Jennifer Daniel, “Emoji Kitchen chef” di Gboard, che ha annunciato l’arrivo del tool per la creazione di emoji direttamente nella Ricerca Google sul web: la nuova implementazione dello strumento si presenta con un design semplificato rispetto a quanto disponibile su Gboard, ma offre comunque la possibilità di creare combinazioni casuali o scegliere combinazioni manuali.

È sufficiente digitare Emoji Kitechen nella barra di ricerca per iniziare, in seguito basta scegliere la prima emoji per decidere quale avvia la combinazione e quindi fare clic sulla seconda per scegliere una combinazione casuale o un’altra selezione manuale.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, l’elenco delle emoji disponibili è un po’ più breve rispetto a quello fornito da Gboard, ma potrebbe essere ampliato in futuro; una volta creata la propria emoji è sufficiente cliccare sull’apposito tasto Copia sotto la faccina generata e questa verrà salvata negli appunti come file .png con uno sfondo bianco.

Qualsiasi dispositivo abbiate fra le mani non vi resta che recarvi nel browser, digitare Emoji Kitchen in Ricerca Google e iniziare a dare libero sfogo alla vostra creatività.

