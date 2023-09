Lo scorso giugno il team di Google ha annunciato l’imminente rilascio di nuovi widget per i tablet Android dedicati a Google TV e al servizio Google Finance e nelle ultime ore pare che sia stato dato il via all’implementazione su larga scala anche per gli smartphone.

Almeno ciò è quanto emerge dalle segnalazioni che in Rete si stanno facendo sempre più numerose e stando alle quali il colosso di Mountain View avrebbe deciso di portare questi due widget anche sui telefoni.

I nuovi widget di Google TV e Google Finance

Iniziando dal widget di Google TV, presenta una barra superiore per aprire l’applicazione o andare direttamente alla ricerca e al telecomando e al di sotto trova posto un feed con i consigli su film e programmi televisivi (con le immagini di copertina che includono il titolo mentre la disponibilità è indicata di seguito).

Se si tocca direttamente, si apre la pagina dello spettacolo o del film (con i 10 suggerimenti offerti) e il widget in questione può occupare l’intera schermata iniziale con una griglia 2×5.

Questo nuovo widget dovrebbe essere disponibile con la versione 4.39.1090.x di Google TV, che può essere scaricata da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Passando a Google Finance, con la versione 14.37 beta di App Google il suo widget è sbarcato anche sugli smartphone, consentendo così agli utenti di visualizzare già nella homescreen alcune informazioni sul mercato azionario, con la possibilità di scegliere tra azioni, indici o criptovalute (e vedere anche i relativi grafici) oppure mettere in evidenza automaticamente il guadagno o la perdita più grandi.

Potete scaricare le ultime versioni di App Google da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Google ha rilasciato la beta 5.3 di Android 14 per tutti i Pixel compatibili