Google Play Protect è lo strumento antivirus sviluppato dal colosso di Mountain View e integrato in Android, si occupa di scansionare ogni giorno una miriade di applicazioni presenti sul Google Play Store e sui nostri dispositivi mobili.

Nelle ultime ore è stata individuata una nuova funzionalità per il servizio in questione nel registro delle modifiche degli Aggiornamenti di sistema di Google, riportata anche da Mishaal Rahman su X (ex Twitter): a breve Google Play Protect offrirà agli utenti la scansione in tempo reale anche per le applicazioni scaricate al di fuori del Google Play Store.

Google Play Protect scansionerà in tempo reale le app installate fuori dal Play store

Non si tratta di un’assoluta novità, il servizio antivirus di Google infatti si occupa già di scansionare in tempo reale ogni app caricata sul Play Store, al fine di verificare l’eventuale presenza di codice dannoso e fornendo al contempo agli utenti un rapporto sulla sicurezza delle applicazioni installate nelle Impostazioni del Play Store. Grazie alle Impostazioni di sicurezza di Android inoltre è già possibile attivare la scansione di Google Play Protect per tutte le applicazioni presenti su un dispositivo, comprese quelle installate tramite file APK reperiti esternamente allo store ufficiale.

La novità in arrivo dunque riguarda le tempistiche con cui il servizio effettuerà la scansione e il controllo delle app installate tramite sideload, esse verranno infatti controllate direttamente durante la loro installazione e non più in un secondo momento, con il medesimo funzionamento della maggior parte dei software antivirus disponibili per le piattaforme desktop.

Secondo quanto riportato Google Play Protect chiede già all’utente di inviare un’app a Google per il test quando si esegue il sideload di un APK, probabilmente per iniziare a raccogliere dati utili per l’implementazione della nuova funzionalità; tutto ciò è attivo per impostazione predefinita, ma è comunque possibile recarsi in Impostazioni -> Sicurezza e privacy -> Sicurezza app, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra per visualizzare le opzioni Scansione app con Play Protect e Migliora rilevamento app dannose.

Nonostante queste due opzioni risultino già attive per tutti gli utenti, la scansione in tempo reale per le applicazioni scaricate fuori dal Play Store non lo è ancora, essa è stata individuata come detto nel registro delle modifiche inerente al mese di settembre 2023, quindi non dovrebbe mancare poi molto alla sua implementazione. Non ci resta che attendere per scoprire nel dettaglio il suo funzionamento.

