Presentato ufficialmente in occasione di IFA 2023, DreameBot L20 Ultra è il nuovo robot aspirapolvere autonomo di Dreame Technology e mai come in questo caso il termine “autonomo” calza a pennello. Ve ne abbiamo parlato in maniera decisamente approfondita nella nostra recensione completa ma vale la pena fare un veloce riassunto delle potenzialità di questo prodotto.

Autonomia completa

Un robot così autonomo non si era mai visto, con DreameBot L10s Ultra il brand cinese aveva toccato nuove vette ma qui siamo all’eccellenza assoluta. Una base così completa non si era mai vista, se pensiamo che in alcuni mercati è possibile acquistare un kit opzionale per collegarla agli scarichi e a un tubo dell’acqua.

Nella base troviamo un contenitore per l’acqua pulita, uno per l’acqua sporca, una cartuccia con il detergente e un sistema di gestione dei panni di lavaggio, comunemente chiamati mop, senza precedenti. La base di DreameBot L20 Ultra è in grado di riempire (quando serve) il serbatoio interno del robot, aggiungere la giusta quantità di detergente, aspirare la polvere raccolta, lavare e asciugare i panni mandando l’acqua nell’apposito contenitore.

Cose già viste, diranno i più informati, ma ora la base è in grado di installare, solo all’occorrenza, i due panni di lavaggio, diventando quindi assolutamente indipendente. Se decidete di aspirare il pavimento nella stanza A, aspirare e lavare contemporaneamente nella stanza B e lavare solo dopo aver aspirato nella stanza C, DreameBot L20 Ultra farà tutto da solo. A voi resta il compito di verificare che non ci siano notifiche relative a contenitori da riempire o svuotare, tutto il resto è scegliere quali stanze pulire e come farlo.

Nell’esempio precedente il robot aspirerà nella stanza A, tornerà alla base per fare il pieno di acqua e per montare i mop, laverà e aspirerà nella stanza B, tornerà a lavare e smontare i mop, aspirerà nella stanza C e la laverà dopo essere tornato a montare i panni. Sembra complicato ma solo a parole, nella realtà dei fatti si traduce in una libertà di azione e utilizzo davvero senza precedenti.

La navigazione è tra le migliori al mondo, eventuali ostacoli imprevisti vengono riconosciuti ed evitati, il panno di lavaggio viene estratto per lavare anche attorno alle gambe dei tavoli o vicino a porte e battiscopa, il sistema di mappatura è impeccabile e multipiano.

E Dreame Technology ha preparato anche un kit di consumabili, proposto nella Complete Edition, che vi permetterà di usare il robot per almeno un anno senza dovervi preoccupare di panni sostituivi, filtri, spazzole e detergente: nella confezione di vendita c’è davvero di tutto.

Il prezzo può sembrare impegnativo ma viste le capacità è decisamente adeguato, soprattutto se rapportato alle proposte della concorrenza. Su Amazon è attualmente in vendita a 1.199 euro, che diventano 1.299 euro per la Complete Edition, un ottimo investimento per avere la casa pulita e profumata risparmiando il proprio tempo per attività più soddisfacenti.

