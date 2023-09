A distanza di quasi un anno dal lancio di DreameBot L10S Ultra (qui trovate la nostra recensione completa) Dreame Technology lancia DreameBot L20 Ultra, il nuovo top di gamma che fa tesoro dell’esperienza acquisita alzando ulteriormente l’asticella. Forte di un reparto di Ricerca & Sviluppo all’avanguardia, Dreame Technology introduce alcune novità decisamente interessanti, per superare alcuni limiti e rendere ancora più autonomo il robot, ormai quasi completamente indipendente.

Tante novità su tutti i fronti

Il modello dello scorso anno era un campione di efficienza, grazie a una delle stazioni di ricarica più evolute mai viste in circolazione. Oltre alla raccolta automatica della polvere infatti la base era in gradi di riempire il serbatoio d’acqua del robot, aggiungendo anche la soluzione detergente, lavare e asciugare i mop e raccogliere l’acqua sporca.

DreameBot L20 Ultra è in grado di fare anche meglio sotto questo punto di vista, grazie a un kit opzionale che permette di collegare la base a uno scarico e a un tubo dell’acqua, così da diventare autonomo per quanto riguarda la parte dedicata al lavaggio. Al netto di questa opzione però, sono molte altre le novità che contribuiscono a una pulizia davvero esemplare della casa.

Il sistema di navigazione Pathfinder Smart Navigation è ancora più evoluto, grazie al laser e a un sistema a luce strutturata 3D, a cui si aggiunge il sistema di illuminazione frontale che si attiva nelle stanze buie, così da distinguere in maniera ancora più precisa gli ostacoli imprevisti e valutare al meglio le altezze dei mobili, evitando quindi di rimanere incastrato. Anche eventuali ostacoli imprevisti, come ciabatte, giocattoli, cavi ma anche lenzuola che sporgono troppo dal letto, non rappresenteranno più un problema per Dreame L20 Ultra, che troverà sempre il modo di evitare gli ostacoli e proseguire con il proprio incarico.

La mappatura è rapida ed efficace e consente di pianificare la sequenza di pulizia delle varie stanze, così come la possibilità di pulire singoli ambienti in maniera accurata. Il nuovo robot dispone anche di una tecnologia migliorata per la pulizia dei tappeti, con diverse strategie tra cui scegliere, inclusa la possibilità di alzare i mop di 10,5 millimetri per evitare di bagnare i tappeti a pelo corto. è invece possibile istruire il robot affinché eviti i tappeti a pelo lungo, sui quali potrebbe creare problemi.

CleanGenius è la tecnologia che riconosce lo sporco presente sul pavimento, per risciacquare i due mop e passare nuovamente sul pavimento, anche più volte, per rimuovere completamente anche le macchie di sporco più ostinate. Una soluzione ideale per gli ambienti dove il pavimento si sporca più facilmente, come cucina e sala da pranzo, perfetto per ottenere la massima igiene.

Restando in tema di lavaggio merita una menzione anche la tecnologia Mop Extend, che garantisce una pulizia perfetta lungo i battiscopa o negli angoli. Grazie a questa innovativa soluzione il mop viene infatti esteso rispetto al corpo principale, così da arrivare ancora più vicino ai bordi e garantire un lavaggio profondo e accurato, senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte dell’utente.

Uno dei principali limiti delle tecnologie utilizzate in precedenza è proprio quello di lavare il pavimento lasciando una fascia decisamente ampia in prossimità di mobili, pareti, battiscopa e angoli. Con Mop Extend invece DreameBot L20 Ultra è in grado di arrivare a meno di due millimetri da qualunque bordo, assicurando quindi un a pulizia decisamente efficace, evitando all’utente di dover completare le operazioni manualmente.

Il sistema di pulizia è il più evoluto mai realizzato, a partire da Vormax Suction System che con i suoi 7.000 Pa di potenza raccoglie qualsiasi tipo di sporco, anche il più ostinato. E non sono da meno la spazzola sollevabile, per ottimizzare la pulizia, ma soprattutto la tecnologia di rimozione automatica dei mop. Questo significa che se decidete di lavare solo alcune stanze non dovrete preoccuparvi di installare i mop al momento opportuno: sarà DreameBot L20 Ultra a tornare alla base, montare i due mop e procedere al lavaggio secondo le istruzioni impartite attraverso la companion app.

Cresce anche l’autonomia, grazie a una batteria da ben 6.400 mAh (DreameBot L10s Ultra monta una batteria da 5.200 mAh) e diminuisce del 30% il tempo di carica grazie alla tecnologia di ricarica rapida. Rispetto al modello dello scorso anno crescono anche la capacità dell sacchetto per la polvere che raggiunge i 3,2 litri (75 giorni di autonomia), il contenitore dell’acqua pulita che passa da 2,7 litri a 4,5 litri e quello per l’acqua sporca, che sale da 2,5 litri fino a 4 litri.

Prezzo e disponibilità

DreameBot L20 Ultra è in vendita da oggi, 1 settembre, a 1.199 euro su Amazon.

Informazione Pubblicitaria