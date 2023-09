Digital Material You 1 è un’applicazione che offre un quadrante per smartwatch Wear OS ispirato al design Material You di Google.

Il quadrante è caratterizzato da forme tondeggianti e colori pastello e punta a offrire un’interfaccia utente coerente con quella degli smartphone Google.

La watchface supporta i formati a 12 e 24 ore e presenta tre complicazioni personalizzabili, inoltre è stato recentemente aggiunto un collegamento invisibile all’app che può essere attivato toccando lo smartwatch.

Il quadrante Digital Material You 1 è disponibile in sei opzioni di colore: limoncello, ametista, rosso cremisi, grafite, verde bosco e blu oceano, tuttavia lo sviluppatore afferma che ce ne sono di altri in arrivo con i futuri aggiornamenti dell’app.

Ultimamente è stata aggiunta anche l’opzione per mantenere visibili i widget sull’AOD (Always On Display).

L’app Digital Material You 1 è disponibile per Android al prezzo di 0,89 euro senza acquisti in-app né pubblicità. Se vi interessa a seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android richiesta varia in base al dispositivo.

