Google ha di recente lanciato il design aggiornato della schermata principale di Android TV, simile a quello del 2021, ma finora è stato reso disponibile solo in paesi selezionati come gli Stati Uniti, lasciando gli altri paesi indietro. È possibile che l’azienda di casa Mountain View abbia voluto fare un primo test allargato ma potrebbe essere finalmente pronta al rilascio globale.

La schermata di Android TV simile a quella di Google TV si sta diffondendo in più paesi

La ri-progettazione della schermata iniziale simile ad Android TV sembra essere finalmente finalmente in rilascio a livello globale poiché, in base alle segnalazioni di alcuni utenti su Reddit, l’aggiornamento si è esteso a più regioni tra cui Malesia, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Bulgaria e Turchia.

Lo stesso aggiornamento sembra essere in arrivo anche per alcuni dispositivi che utilizzavano versioni precedenti della schermata iniziale di Android TV, come ad esempio TiVo Stream 4K.

La schermata iniziale di Android TV si è evoluta più volte nel corso degli anni, con l’ultima versione che rappresenta un aggiornamento dello storico design “Discover” arrivato per la prima volta nel 2021. Nel tempo le varie versioni hanno aggiunto ulteriori consigli e funzionalità alla schermata iniziale, come canali TV in diretta gratuiti e più recentemente acquisti di TV e film in seguito alla rimozione di Google Play Film.

L’ultimo restyling sembra però non essere stato efficace come sperato. Come si suol dire: a volte, per fare meglio, è necessario fare qualche passo indietro.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Settembre 2023, ecco i nostri consigli