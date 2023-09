Mystery Matters è un’avventura investigativa ambientata in una cittadina la cui tranquillità viene turbata dall’incontro fra un curioso archeologo e un detective incorruttibile.

Il gioco di Playrix propone di risolvere dei crimini che hanno a che fare con rapimenti, omicidi, società segrete, nuovi virus e loop temporali, il tutto condito con una buona dose di storie romantiche e triangoli amorosi turbolenti.

Mystery Matters offre un gameplay articolato e intrigante

Il gameplay è abbastanza vario e parte dalla ricerca di indizi passando al setaccio i vari scenari con spirito di osservazione, dopodiché si inizia a indagare sul crimine tipicamente intricato che richiede astuzia e intuito per essere risolto.

Nell’avventura sono inclusi dei mini-giochi da completare, sessioni di livelli match-3 e misteri da risolvere insieme ai personaggi del gioco, oltre alla possibilità di ristrutturare l’antico maniero pieno di misteri.

Mystery Matters è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app facoltativi. Se il gioco vi interessa a seguire trovate il badge per individuarlo nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

