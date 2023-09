Il team di sviluppatori di WhatsApp, mai domo nel lavorare a nuove soluzioni che possano arricchire e migliorare l’applicazione del popolare servizio di messaggistica, sta testando una nuova funzionalità che punta a migliorare l’esperienza d’utilizzo all’interno dei canali.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare qui.

La versione in questione è la 2.23.19.4 di WhatsApp Beta per Android che sta venendo rilasciata gradualmente proprio in queste ore attraverso il Google Play Store e che introduce la possibilità di reagire agli annunci nei canali attraverso l’utilizzo delle emoji.

Le reazioni sbarcano anche sui canali grazie all’ultima versione di WhatsApp Beta

Apparsa per la prima volta nella versione 2.23.15.18, la funzione includeva anche la possibilità, da parte degli amministratori dei canali, di stabilire quali reazioni i follower avrebbero potuto inviare sul canale.

La suddetta opzione è attualmente ancora in fase di sviluppo mentre l’abilità di aggiungere reazioni agli annunci dei canali ha proseguito il suo percorso entrando nella fase di rilascio sul canale beta dell’applicazione per Android.

Come si evince dalle schermate sottostanti, la funzione è semplice e intuitiva: gli utenti potranno decidere di aggiungere una reazione a un annuncio – proprio come accade per i messaggi nelle conversazioni – e, tramite un tap su quelle già presenti, osservare il numero di reazioni aggiunte a uno specifico messaggio dal resto dell’utenza del canale suddivise per emoji.

Per via della natura dei canali stessi in cui, di fatto, avviene una comunicazione unidirezionale, le reazioni possono rappresentare uno strumento fondamentale per follower e creatori di contenuti in quanto offre ai primi la possibilità di esprimere al meglio le proprie opinioni ad aggiornamenti specifici condivisi all’interno dei canali consentendo, peraltro, agli amministratori degli stessi di ottenere un feedback immediato riguardo un determinato annuncio.

Attualmente la funzione di reazioni agli annunci dei canali è in fase di sviluppo e verrà rilasciata gradualmente nei prossimi giorni a un numero sempre maggiore di beta tester.

Come aggiornare l’app per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.23.19.4 è disponibile a questo indirizzo.

