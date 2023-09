Forse non tutti se ne sono accorti ma sul mercato sono presenti alcuni smartphone che nella loro scheda tecnica vantano un quantitativo di memoria RAM spropositato, 24 GB, decisamente superiore a qualsiasi necessità possa avere un utente nell’utilizzo del proprio dispositivo; a quanto pare però, per quanto questo quantitativo possa sembrare più che sufficiente, c’è già chi sta testando smartphone dotati di ben 32 GB di RAM. Si tratta di effettive necessità, o è solo il classico pompare le schede tecniche per attirare gli utenti meno avvezzi alla tecnologia?

Nel prossimo futuro potrebbero arrivare sul mercato i primi smartphone con 32 GB di RAM

Negli ultimi mesi sono arrivati sul mercato alcuni smartphone dotati di 24 GB di memoria RAM, si tratta nello specifico di REDMAGIC 8S PRO+ presentato a luglio, OnePlus Ace 2 Pro a metà agosto e Realme GT 5 alla fine dello stesso mese; si tratta di un quantitativo inutilmente esagerato su uno smartphone, anche un dispositivo dedicato al gaming infatti difficilmente necessita di tutta questa RAM.

Nelle ultime ore, il prolifico leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social network cinese Weibo la notizia secondo cui alcune aziende starebbero già testando smartphone dotati di 32 GB di memoria RAM. Il leaker non menziona esplicitamente alcun brand, ma non è difficile pensare a chi potrebbero essere i primi a lanciare sul mercato dispositivi dotati di tanta memoria, considerando gli smartphone citati in precedenza.

C’è chi prova a giustificare la necessità di quantitativi così elevati di memoria RAM tirando in ballo i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per l’intelligenza artificiale, ma questi difficilmente sono così esosi in termini di consumo di risorse; la cosa più probabile è che in un momento in cui il settore si è un po’ appiattito, una scheda tecnica più pompata possa rendere gli smartphone più appetibili agli occhi di alcuni utenti.

Ad ogni modo per il momento non dovrebbero esserci in arrivo smartphone con 32 GB di RAM, anche se arriveranno sicuramente più avanti, ma possiamo certamente aspettarci nell’immediato futuro altri dispositivi che vanteranno i 24 GB.

