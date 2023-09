Samsung non smette mai di migliorare l’esperienza offerta ai possessori dei suoi smartphone e tablet Galaxy. Nelle scorse ore l’azienda coreana ha rilasciato aggiornamenti mirati per due moduli dell’app Good Lock, LockStar e MultiStar, molto utilizzati dagli utenti per personalizzare i propri dispositivi.

Per chi non lo sapesse, LockStar e MultiStar sono moduli chiave per la personalizzazione dell’esperienza Galaxy e permettono di modificare schermate chiave come quella di blocco e l’Always On Display (AOD) e il comportamento di alcune app di sistema. Vediamo nel dettaglio i fix introdotti da questi aggiornamenti.

LockStar e MultiStar ricevono nuovi aggiornamenti che vanno a correggere alcuni bug

Partiamo da LockStar, il modulo che permette di modificare schermata di blocco e Always On Display sui Galaxy. Dopo aver ricevuto un aggiornamento che rivoluziona la schermata di blocco con i widget, il modulo si aggiorna ancora, ma questa volta riceve piccole correzioni di bug e miglioramenti incrementali.

La nuova versione 5.0.0.25 migliora infatti la stabilità nell’aggiunta di widget in queste schermate, una funzione molto richiesta, e risolve inoltre un fastidioso bug che impediva l’interruzione del riconoscimento facciale sulla schermata di blocco.

Passando a MultiStar, il modulo che consente di personalizzare la UI e il comportamento di varie app di sistema, l’update alla release 6.6.1 risolve problemi di compatibilità con YouTube e la rotazione automatica, oltre a un bug che in certi casi portava al blocco del dispositivo durante il trasferimento delle impostazioni tramite Smart Switch.

Come si vede, gli aggiornamenti mirano a fixare problemi riscontrati dagli utenti e migliorare la stabilità e compatibilità del software Galaxy. Samsung dimostra ancora una volta grande attenzione al feedback della sua community, risolvendo tempestivamente i bug e le criticità segnalate.

Non si tratta di aggiornamenti rivoluzionari, ma update ‘di servizio’ che puntano a ottimizzare due dei moduli più utilizzati dell’app Good Lock. Gli update sono già disponibili tramite Galaxy Store, lo store di applicazioni di Samsung. In alternativa, è possibile verificare la presenza di aggiornamenti aprendo direttamente l’app Good Lock.

Per comodità vi lasciamo i link diretti per il download degli aggiornamenti: potete scaricare l’ultima versione disponibile del modulo MultiStar Good Lock (la versione 6.6.1) dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link, mentre per aggiornare il modulo LockStar alla versione 5.0.0.25 non dovete fare altro che cliccare questo link e procedere con il download dell’aggiornamento.

