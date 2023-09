Mentre siamo in attesa di mettere gli occhi (e magari le mani) su Google Pixel Watch 2, che sarà presentato il 4 ottobre insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro, il Google Play Store accoglie un aggiornamento per la companion app dello smartwatch attualmente in commercio, denominata semplicemente Google Pixel Watch. Si tratta della versione 1.4: andiamo a scoprire insieme le novità.

Le novità dell’app Google Pixel Watch 1.4

L’aggiornamento della companion app di Google Pixel Watch alla versione 1.4 introduce alcune piccole modifiche visive e la possibilità di collegare l’account Google. Dopo l’update è possibile eseguire il collegamento dell’account, ma questo non andrà a influire su quelli a cui è stato eventualmente già effettuato l’accesso sullo smartwatch in sé. In base a quanto riportato, questa possibilità dovrebbe permettere l’accesso a ulteriori impostazioni, ma per il momento non sembrano esserci novità in tal senso: può essere che saranno aggiunte più avanti.

Dopo aver eseguito il collegamento, in alto a destra spunta l’immagine scelta come avatar dell’account Google, esattamente come nelle altre applicazioni targate Big G. Qualche modifica anche nella schermata dedicata all’aggiunta e alla lista degli orologi, con una nuova dicitura “I tuoi orologi” nell’angolo in alto a sinistra che capeggia l’elenco. In più, l’update ha introdotto la sincronizzazione delle modalità Non disturbare e Riposo tra smartwatch e smartphone.

L’aggiornamento 1.4 dell’app Google Pixel Watch è in distribuzione in queste ore tramite il Google Play Store: per fare un tentativo potete sfruttare il badge qui in basso.

