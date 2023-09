Google ha appena rilasciato un aggiornamento per Gboard che introduce una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che consente di correggere le bozze di un testo, al momento disponibile solo sulla versione beta dell’applicazione.

Sono tante le novità in arrivo su Gboard nel prossimo futuro e la maggior parte di queste sfrutteranno proprio l’intelligenza artificiale per portare nuove funzionalità sulla tastiera Google. Tra queste troviamo una modalità di scrittura a mano migliorata, uno strumento basato sulla IA che consente di modificare il tono e lo stile di un messaggio e una funzionalità per creare faccine uniche.

La prima di queste novità ad essere approdata ufficialmente sulla versione beta di Gboard è il correttore di bozze, uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente il correttore automatico della tastiera. La funzione sembra non essere disponibile ancora per tutti gli utenti, ma uno dei requisiti per sbloccarla lato server pare essere quello di aggiornare l’applicazione alla versione 13.4 beta.

Come funziona il nuovo correttore delle bozze di Gboard

Dopo aver digitato un testo nell’apposito campo, un nuovo tasto “Fix it” (correggi) accompagnato dal classico simbolo dell’intelligenza artificiale di Google apparirà nella barra degli strumenti di Gboard. Cliccando sul tasto apparirà un popup che spiega come funziona il revisore delle bozze, dando la possibilità all’utente di attivare la funzione o rifiutare.

Il correttore di bozze invierà i dati direttamente ai server di Google, dove saranno processati internamente e, sfruttando l’intelligenza artificiale, sarà possibile revisionare automaticamente il testo correggendo eventuali errori di battitura, di punteggiatura o di grammatica.

Basterà quindi cliccare sul relativo tasto per far apparire le varie modifiche suggerite al testo, che sarà possibile poi modificare manualmente o accettare così come sono. Al di sotto del testo apparirà anche una sezione dove poter inviare un feedback per migliorare l’algoritmo gestito dall’intelligenza artificiale.

Come installare la beta di Gboard

Se avete già Gboard installata sul vostro dispositivo, potete accedere al programma beta direttamente dalla relativa pagina dell’applicazione sul Google Play Store. In alternativa, potete dirigervi a questo indirizzo ed entrare a far parte del programma di prova. Una volta accettati riceverete entro pochi minuti un aggiornamento dell’applicazione che installerà l’ultima versione beta disponibile.