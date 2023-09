Se state cercando un nuovo smartphone Android e puntate su prestazioni di buon livello, allora dovreste dare uno sguardo all’offerta disponibile su Amazon in queste ore, che tocca OnePlus 10T 5G: il dispositivo è acquistabile a un ottimo prezzo grazie a uno sconto di quasi il 40% rispetto al listino consigliato.

OnePlus 10T 5G in super offerta su Amazon

OnePlus 10T 5G non è l’ultimo arrivato sulla fascia alta del produttore (quel ruolo spetta attualmente a OnePlus 11), ma ha da poco compiuto il suo primo anno di vita. Di conseguenza resta una bella scelta per chi vuole risparmiare un po’, soprattutto considerando la cifra alla quale potete acquistarlo su Amazon in queste ore. Lo smartphone offre uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo da 60 a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in promozione).

Il comparto fotografico vede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS e PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP; frontalmente c’è invece una fotocamera da 16 MP integrata in un piccolo foro nel display. La connettività comprende 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4800 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 150 W (qui per la scheda tecnica completa).

OnePlus 10T 5G è stato lanciato al prezzo di partenza di 719 euro (8-128 GB), ma attualmente potete acquistarlo a 457 euro (spedito da Amazon) nella colorazione Moonstone Black grazie a un ribasso di quasi il 40%. Se siete interessati potete procedere all’acquisto attraverso il link qui in basso. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione (video o scritta).

Acquista OnePlus 10T 5G in offerta

