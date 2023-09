Settembre è sempre un mese ricco di sorprese per il mondo della telefonia in Italia. Gli operatori preparano infatti interessanti promozioni in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo le vacanze estive.

In particolare, con l’arrivo del nono mese dell’anno TIM si appresta a introdurre alcune interessanti novità sia per i servizi di rete mobile che per quelli di rete fissa.

Nuove proroghe per le offerte mobile e di rete fissa di TIM

L’operatore ha deciso di prorogare fino al 24 settembre (la data di scadenza precedente era fissata per oggi, 2 settembre 2023) le sue principali offerte per smartphone, tra cui si annoverano le offerte 5G Power Smart e 5G Power Top, con la possibilità di raddoppiare i Giga inclusi a tempo indeterminato.

Proroghe offerte mobile

Sarà quindi ancora possibile attivare proposte come TIM 5G Power Unlimited, che prevede minuti illimitati e Giga illimitati in 5G in offerta a soli 29,99 euro al mese, invece dei canonici 39,99 euro al mese.

Prorogata anche l’iniziativa “Porta un Amico mobile“, grazie alla quale si possono ottenere Giga illimitati a 1,99 euro al mese aderendo alla promo Giga illimitati x TIM Young.

Tra le altre due offerte oggetto di proroga ci sono l’offerta dati TIM Giga Power, che attualmente prevede anche il raddoppio dei Giga per tre mesi grazie alla promo che risulta ancora attiva, e la TIM Giga Power Unlimited che permette di ottenere Giga illimitati sotto rete 5G al costo di 29,99 o 19,99 euro per tre mesi.

Proroghe offerte linea fissa

Non mancano le proroghe anche per quanto riguarda la linea fissa dell’operatore. Ecco le novità riguardo alle sue offerte di rete fissa, con nuove scadenze e proroghe da tenere d’occhio:

TIM WiFi Power : le offerte della gamma TIM WiFi Power saranno prorogate fino al 23 Settembre 2023, salvo modifiche future. Queste offerte includono Promo Rottamazione Modem e ADSL, che offrono uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi su WiFi Power Top e WiFi Power All Inclusive;

: le offerte della gamma TIM WiFi Power saranno prorogate fino al 23 Settembre 2023, salvo modifiche future. Queste offerte includono Promo Rottamazione Modem e ADSL, che offrono uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi su WiFi Power Top e WiFi Power All Inclusive; TIM WiFi Special : fino alla stessa data, il 23 Settembre 2023, saranno disponibili le offerte della gamma TIM WiFi Special, destinate a specifici target di clienti. Questi clienti dovranno scegliere un prodotto da abbinare a rate, tra cui le versioni Young (Under 30), Famiglia (per famiglie meno abbienti) e Senior (per clienti Over 65);

: fino alla stessa data, il 23 Settembre 2023, saranno disponibili le offerte della gamma TIM WiFi Special, destinate a specifici target di clienti. Questi clienti dovranno scegliere un prodotto da abbinare a rate, tra cui le versioni Young (Under 30), Famiglia (per famiglie meno abbienti) e Senior (per clienti Over 65); Altre Offerte : TIM Premium Base, Premium Flexy e TIM Premium per dipendenti saranno prorogate. Inoltre, l’offerta in tecnologia FWA TIM WiFi Power FWA continuerà senza alcuna novità fino al 10 Settembre 2023, insieme all’offerta Promo Per Te FWA a 15,90 euro al mese per una seconda linea FWA;

: TIM Premium Base, Premium Flexy e TIM Premium per dipendenti saranno prorogate. Inoltre, l’offerta in tecnologia FWA TIM WiFi Power FWA continuerà senza alcuna novità fino al 10 Settembre 2023, insieme all’offerta Promo Per Te FWA a 15,90 euro al mese per una seconda linea FWA; Convergenza Fisso-Mobile : le promozioni convergenti di TIM, come WiFi Power TV e WiFi + 5G Power, e l’Opzione Mobile a 10 euro al mese saranno ancora attivabili. Inoltre, dalla giornata di domani, 3 Settembre 2023, l’offerta convergente TIM Power Mobile sarà disponibile anche per i già clienti mobile TIM, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

: le promozioni convergenti di TIM, come WiFi Power TV e WiFi + 5G Power, e l’Opzione Mobile a 10 euro al mese saranno ancora attivabili. Inoltre, dalla giornata di domani, 3 Settembre 2023, l’offerta convergente TIM Power Mobile sarà disponibile anche per i già clienti mobile TIM, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. TIM Unica Power : la promo TIM Unica Power, che permette di azzerare il costo mensile di 1,90 euro se si abbinano almeno 3 SIM dell’operatore alla linea fissa, sarà prorogata fino al 23 Settembre 2023.

: la promo TIM Unica Power, che permette di azzerare il costo mensile di 1,90 euro se si abbinano almeno 3 SIM dell’operatore alla linea fissa, sarà prorogata fino al 23 Settembre 2023. Iniziativa Porta un Amico : l’iniziativa Porta un Amico in TIM rete fissa, che offre bonus in fattura ai già clienti e sconti agli amici che passano a TIM, continuerà almeno fino al 23 Settembre 2023.

: l’iniziativa Porta un Amico in TIM rete fissa, che offre bonus in fattura ai già clienti e sconti agli amici che passano a TIM, continuerà almeno fino al 23 Settembre 2023. Aggiornamenti Futuri : si ricorda che TIM ha introdotto una clausola di adeguamento annuale del costo mensile in base all’inflazione per alcune offerte dal 27 Novembre 2022. La prima variazione annuale del costo mensile sarà applicata a partire dal 1° Aprile 2024.

: si ricorda che TIM ha introdotto una clausola di adeguamento annuale del costo mensile in base all’inflazione per alcune offerte dal 27 Novembre 2022. La prima variazione annuale del costo mensile sarà applicata a partire dal 1° Aprile 2024. TIM PEC: infine, dal 3 Settembre 2023, TIM PEC, il servizio di Posta Elettronica Certificata di TIM, sarà attivabile anche dai clienti di rete fissa dell’operatore (ad eccezione di quelli con FWA Ricaricabile), con un addebito mensile di 0,99 euro sulla fattura della linea fissa.

Con settembre arrivano tanti nuovi sconti per chi attiva una delle offerte TIM WiFi Power

Le novità più interessanti riguardano il settore della rete fissa. A partire dal 3 settembre TIM proporrà infatti nuovi sconti per tutti coloro che attiveranno sia una linea fissa che una linea mobile. I clienti che sottoscriveranno un’offerta come TIM WiFi Power Smart, TIM WiFi Power Top o TIM WiFi Power All Inclusive, abbinandola a una SIM dello stesso operatore, potranno ottenere uno sconto fino a 9 euro al mese sul costo dell’offerta Internet casa.

Ad esempio, chi attiverà TIM WiFi Power Smart insieme a una SIM con piano dati da almeno 9,99 euro al mese, pagherà l’abbonamento Internet casa solamente 24,90 euro al mese, con un risparmio di 6 euro mensili. Sconti simili sono previsti anche per le altre proposte della gamma TIM WiFi Power. L’iniziativa consente quindi di attivare la Fibra a partire da 24,90 euro al mese, un prezzo molto competitivo.

Ma cos’è esattamente TIM WiFi Power? Si tratta della gamma di offerte in Fibra Ottica e FTTC di TIM, che prevedono internet illimitato fino a 2,5 Gbps in download, chiamate e modem Wi-Fi incluso. Le promozioni differiscono per i servizi aggiuntivi compresi: TIM WiFi Power Smart rappresenta l’entry level, TIM WiFi Power Top aggiunge l’assistenza immediata e garantita, mentre TIM WiFi Power All Inclusive include anche il WiFi extender per potenziare il segnale in tutta la casa.

Grazie ai nuovi sconti, queste proposte diventano ancora più vantaggiose se abbinate a una SIM dello stesso operatore. L’offerta include infatti già di base il modem con Wi-Fi 6 e prevede costi di attivazione azzerati per chi la sottoscrive online, inoltre il cliente può recedere in qualsiasi momento senza penali. Insomma, grazie alle nuove promozioni di settembre, passare a TIM sia per la linea mobile che per quella fissa può rappresentare una scelta davvero conveniente.

Ma le sorprese non sono finite. Sempre dal 3 settembre, i già clienti TIM mobile potranno infatti attivare TIM Power Mobile, soluzione convergente che unisce mobile e fisso con sconti fino a 15 euro al mese sull’offerta Internet casa.

Novità in arrivo anche per TIMVISION, con nuovi pacchetti scontati per chi è già cliente mobile. E con l’avvio del nuovo mese l’operatore prolungherà ulteriormente la durata di TIM Unica Power, iniziativa che regala Giga illimitati su mobile abbinando una SIM alla promozione Fibra.

Insomma, grazie alle tante iniziative previste che abbiamo elencato in questo articolo, settembre può essere il mese giusto per cambiare gestore o attivare una nuova linea internet a casa con TIM.

Potrebbero interessarti anche: 5G Gratis per Sempre se acquistate uno smartphone 5G con TIM e Nuove rimodulazioni TIM in arrivo: fino a 2,99 euro in più al mese