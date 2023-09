Il passaggio da uno smartphone Android a un nuovo modello rappresenta un’esperienza che, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi persino snervante mentre è un po’ meno complicata nel caso in cui non si cambi il produttore.

Se si utilizza una eSIM, questa procedura può essere un po’ più rapida ma è necessario annullare la registrazione sul vecchio dispositivo prima di poterla riattivare su quello nuovo.

Google da tempo lavora a un sistema semplice per trasferire una eSIM da un dispositivo a un altro (o per convertire una vecchia SIM fisica in una eSIM) ma, a quanto pare, Samsung con One UI 5.1 è riuscita a battere il colosso di Mountain View sul tempo.

Samsung One UI consente di trasferire la eSIM

A spiegare il funzionamento del sistema ideato da Samsung è stato nelle scorse ore Mishaal Rahman, che su Twitter ha condiviso una semplice guida che permette agli utenti di trasferire una eSIM da un dispositivo a un altro o di convertire una SIM tradizionale (pSIM) in una eSIM.

Iniziamo dal trasferimento di una eSIM:

aprire il menu delle Impostazioni selezionare Connessioni selezionare Gestione SIM selezionare Aggiungi eSIM selezionare Altri modi per connettersi a una rete mobile selezionare Trasferisci SIM da un altro dispositivo sbloccare il vecchio smartphone Samsung (che deve essere basato su One UI 5.1 e avere un sistema di blocco schermo) e posizionarlo vicino a quello nuovo Selezionare Trasferisci

Questa, invece, è la procedura per trasformare una SIM in eSIM:

aprire il menu delle Impostazioni selezionare Connessioni selezionare Gestione SIM selezionare le impostazioni relative alla SIM selezionare Converti in eSIM

Queste due procedure, che funzionano soltanto sui dispositivi Samsung più recenti (con One UI 5.1 o versione successiva), rappresentano un esempio di ciò che nel corso dei prossimi anni potrebbe divenire molto comune, soprattutto se si riuscirà ad arrivare a un sistema che consentirà il trasferimento tra brand diversi.