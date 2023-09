Con il Google Play Live di quest’anno, la casa di Mountain View ha svelato alcune novità interessanti riguardanti i contenuti del Google Play Store, con nuove partnership e accordi. Sono in arrivo anche ulteriori vantaggi per gli utenti Play Points Platino: scopriamo tutto.

Google annuncia novità per il programma Play Points, ma anche sconti e bonus

In occasione del secondo evento Google Play Live, Big G ha annunciato una partnership con dieci studi di sviluppo di giochi mobile, in modo da offrire agli utenti esclusivi elementi in-game da sbloccare con i Play Points. Tra i giochi coinvolti spiccano Lord’s Mobile: Kingdom Wars, PUBG MOBILE, Match Masters, Evony: The King’s Return e Clash of Clans. Con questi titoli gli utenti possono attivare un moltiplicatore di punti 8x sugli acquisti effettuati in-app per una settimana. Ecco alcuni dei vantaggi previsti per questi giorni:

Clash of Clans: Play Points Reward (250 gemme) (200 punti)

Evony: The King’s Return: Carnival Redemption Pack (80 punti)

Lords Mobile: Kingdom Wars: Monstrous Crate x2 (50 punti) e Monstrous Crate x20 (250 punti)

Match Masters: 2 Booster Shields (50 punti) e 5 Booster Shields (100 punti)

PUBG MOBILE: Agile Charmer Cover (50 punti), Agile Charmer Set (100 punti) e Dynamic Rhythim pack (200 punti)

Per chi non lo sapesse, i Play Points sono stati lanciati in Italia a inizio 2021 e permettono di ottenere coupon, acquisti in-app e crediti da spendere sul Google Play Store: si guadagnano attraverso gli acquisti o con i vari bonus settimanali messi a disposizione da Google. Con il raggiungimento dei vari livelli (Bronzo, Argento, Oro e Platino) sono previsti bonus sempre maggiori. I vantaggi annunciati con il Google Play Live non sono finiti qui: all’interno di alcuni giochi e applicazioni del Play Store è possibile ottenere bonus e regali. Tra questi possiamo citare Bumble, Candy Crush Saga, Duolingo, Gardenscapes e RAID: Shadow Legends, con sconti, moltiplicatori, vite extra ed eventi dedicati.

Nelle prossime settimane, gli utenti di livello Platino potranno scegliere tra una serie di nuovi premi, anche se alcuni di questi dovrebbero rimanere riservati agli Stati Uniti: si tratta di sei mesi di abbonamento Walmart+, sei mesi di DashPass di DoorDash e 6 mesi di abbonamento Discord Nitro. Per scoprire tutti i bonus attivi e previsti in questi giorni con il programma Google Play Points potete seguire questo link. A che livello siete arrivati?

