Continuano a susseguirsi le anticipazioni su due nuovi smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di Motorola Moto G54 e Moto G84.

Design e caratteristiche di Motorola Moto G54

Iniziando dal fratello minore, fino ad oggi è emerso che potrà contare su un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e su un processore MediaTek Dimensity 7020.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB o 12 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, sulla parte posteriore dovrebbe essere presente una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel mentre frontalmente Motorola Moto G54 dovrebbe presentare un sensore da 16 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, una batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W), una parte posteriore in vetro e tre colorazioni (Mint Green, Pearl Blue e Midnight Blue).

Passando a Motorola Moto G84, tra le sue principali caratteristiche vi sono un display P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695, una doppia fotocamera posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W).

Data di lancio e possibili prezzi

I due nuovi smartphone di fascia media di Motorola saranno lanciati all’inizio del prossimo mese sia in Cina che a livello globale.

Dall’India nelle scorse ore sono arrivate alcune indicazioni sui possibili prezzi: Motorola Moto G84 in versione 12/256 GB dovrebbe costare 19.999 rupie (pari a circa 220 euro) mentre Motorola Moto G54 dovrebbe essere venduto a 14.999 rupie (pari a circa 170 euro) in versione 8/128 GB e a 18.999 rupie (pari a circa 210 euro) in versione 12/256 GB.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda il nostro Paese.

