Il browser Chrome è uno dei servizi offerti da Google più diffusi e apprezzati, diversi sono gli utenti che si affidano al prodotto in questione sia da mobile che da desktop, motivo per cui l’azienda tenta sempre di migliorare il software in questione. Per motivi a noi sconosciuti i miglioramenti non derivano solo dall’implementazione di nuove funzionalità, ma anche dalla rimozione di alcune di queste se l’azienda ritiene che non siano più necessarie o scarsamente utilizzate; oggi vediamo insieme quali funzioni di Chrome ci salutano e quali invece arriveranno nel prossimo futuro.

Google rimuove la funzione Click to Call da Chrome

Alcuni di voi magari non se ne sono nemmeno mai accorti ma per diverso tempo Chrome ha avuto una funzione chiamata Click to Call, essa consentiva di evidenziare un numero di telefono sul browser web e inviarlo al nostro smartphone per effettuare la chiamata. A inizio anno Big G ha deciso di iniziare le manovre di rimozione della funzione, eliminando la relativa voce dal menù che si apre con un clic del tasto destro e relegandone l’utilizzo alla previa attivazione di un apposito flag, il tutto senza nessun annuncio.

Con l’ultima versione del celebre browser, Chrome 116, Google ha completamente rimosso il flag chrome://flags/#click-to-call, rendendo di fatto impossibile per gli utenti l’attivazione della funzionalità in questione; come spesso accade però, non a tutti gli utenti è piaciuta la decisione presa dal colosso e in molti hanno chiesto a gran voce sul web il suo ripristino. Non è chiaro quale decisione prenderà l’azienda in merito, ma sembra che comunque ci sia la possibilità di qualche forma di ripensamento, considerando il commento di un membro del team di Chromium, che farà presente la questione per “verificare se possiamo continuare a supportare la funzionalità“.

La modalità lettura riceverà presto lo stile Material You

Abbiamo visto giusto qualche giorno fa come Chrome sia pronto a ricevere in futuro alcune novità per la modalità lettura, nello specifico verrà introdotta una nuova funzione che consente al browser di leggere ad alta voce il testo di nostro interesse; sembra però che Google abbia intenzione di apportare qualche ulteriore cambiamento alla modalità lettura, dotandola dello stile Material You e di qualche novità estetica, come evidenziato su X.

Oltre alla possibilità di beneficiare di uno stile grafico più moderno e che riprende i colori del tema scelto dall’utente per il browser, vengono modificati anche i controlli dedicati allo zoom del testo che vengono ora integrati nel nuovo menu extra per la modalità lettura, come potete notare dal breve video qui sotto.

Il Chrome Web Store riceve un importante riprogettazione estetica

Molti di voi conoscono bene il Chrome Web Store, quello strumento messo a disposizione dall’azienda per reperire varie estensioni del browser Chrome che non ha ricevuto particolari attenzioni nel corso degli anni; è infatti dal 2018 che la società non apporta cambiamenti di rilievo allo store, ma presto la situazione potrebbe cambiare.

Big G ha infatti riprogettato in maniera radicale l’aspetto grafico del Chrome Web Store, offrendo agli utenti la possibilità di testarlo in anteprima: la nuova pagina è visibile all’indirizzo chromewebstore.google.com, mentre la versione a cui tutti siamo abituati su chrome.google.com/webstore.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra l’aspetto grafico dello store è stato completamente stravolto, è ora più moderno nonché maggiormente in linea con il Google Play Store; è presente un elenco a rotazione di estensioni e temi evidenziati nella home page “Scopri”, con categorie, consigli e altro ancora al di sotto, ci sono nuove schede per “Estensioni” e “Temi”, che includono anche numerosi consigli suddivisi in sezioni e un banner “In primo piano” nella parte superiore della pagina.

Google ha annunciato la riprogettazione in questione una settimana fa, senza però fornire indicazioni sulle tempistiche di sostituzione permanente dell’attuale interfaccia.

Google lavora al miglioramento della condivisione della password in Chrome

Abbiamo tutti ben presente il gestore delle password di Google, esso ci permette di accedere alle nostre credenziali su Chrome a prescindere dal dispositivo in uso, ma ora sembra che l’azienda stia lavorando ad un modo per semplificare il processo di condivisione delle password.

After clicking the “Share” button, a dialog will show you the members of your family group and you will be able to share the password with any of those members, unfortunately this still doesn’t work: pic.twitter.com/QBLqlaKDU1 — Leopeva64 (@Leopeva64) August 30, 2023

Come potete notare sembra che Google stia lavorando ad un nuovo modo per condividere le password tra più persone, anche se sembra che (almeno inizialmente) sarà possibile effettuare questa condivisione solo con le persone appartenenti al proprio gruppo Famiglia Google.

La nuova funzione non è ancora stata implementata dalla società, dunque quanto mostrato nel post poco sopra potrebbe essere solo parte di una fase di test; in questo momento infatti non tutte le password possono essere condivise, mentre accedendo a Password Manager e poi a Passwords , dovrebbe essere possibile scegliere scegliere quali password si vogliono inviare agli altri membri.

Al momento non ci sono informazioni circa le tempistiche di rilascio della nuova funzionalità di condivisione delle password per tutti gli utenti, così come non è chiaro se rimarrà limitata ai membri dei gruppi famiglia oppure no; non ci resta che attendere per scoprirlo.

