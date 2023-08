Huge Time: Wear OS watch face è un’applicazione che offre un quadrante per smartwatch Wear OS particolarmente leggibile e personalizzabile.

L’ora è in formato digitale (12 oppure 24 ore) e adotta caratteri grandi con l’indicatore dei secondi opzionale. Il quadrante è in alta risoluzione e adotta un sfondo nero profondo, inoltre supporta l’ambient display con basso OPR e colore adattivo, oltre a vari stili AOD (Always On Display).

Huge Time è un quadrante Wear OS che supporta anche le complicazioni

Questa watch face supporta fino a sei complicazioni personalizzabili, tra cui frequenza cardiaca, distanza percorsa, calorie bruciate, livello di carica della batteria e Google Assistant.

L’app sullo smartphone serve solo per trovare il quadrante sullo smartwatch Wear OS e facilitarne l’installazione. Basta selezionare il dispositivo dal menu a discesa e toccare “Installa”.

Questo quadrante supporta tutti i dispositivi Wear OS con livello API 28 e successivi e non è adatto agli smartwatch con display rettangolare. Per la piena funzionalità è necessario abilitare manualmente l’autorizzazione relativa alle complicazioni.

Huge Time: Wear OS watch face è disponibile per Android al prezzo di 1,49 euro e non contiene acquisti in-app né pubblicità. Se vi interessa a seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android richiesta varia in base al dispositivo.

