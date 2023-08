RE27 è un’applicazione che offre un quadrante per smartwatch WearOS minimale dall’aspetto casual ma al contempo elegante. Il quadrante mette a disposizione varie funzionalità e opzioni di personalizzazione.

Questa watch face visualizza l’ora digitale nei formati 12/24 ore senza lo zero iniziale, la data, il livello di carica della batteria e il conteggio passi, inoltre offre due scorciatoie e tre complicazioni in entrambi i casi personalizzabili.

Il quadrante RE27 supporta personalizzazioni e complicazioni

Altre caratteristiche includono: variazioni di colore, supporto Always On Display con colori e modalità modificabili e supporto per tutte le lingue.

Per le personalizzazioni basta una pressione prolungata sul display dello smartwatch e successivamente toccare l’opzione “Personalizza”.

Per quanto riguarda le complicazioni è ad esempio possibile selezionare il meteo, il fuso orario, gli orari di alba e tramonto, il barometro, il prossimo appuntamento e altro. Anche il monitoraggio della frequenza cardiaca può essere aggiunto come complicazione.

Questo quadrante supporta tutti i dispositivi Wear OS con livello API 28 o successivo, come ad esempio Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch5, Google Pixel Watch. Per migliorare le prestazioni della batteria dello smartwatch è consigliato disabilitare la modalità “Always On Display”.

RE27 è disponibile per Android al prezzo di 1,29 euro, tuttavia presenta annunci nell’app sullo smartphone. Se vi interessa a seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. La versione Android richiesta varia in base al dispositivo.

