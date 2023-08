Android Runtime (ART) è la funzionalità (o il motore) che ha come obiettivo quello di procedere all’esecuzione delle applicazioni sul sistema operativo, rappresentando così uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda l’esperienza complessiva offerta dall’OS mobile di Google.

A partire da Android 12, ART viene aggiornato tramite gli update di sistema di Google Play e nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha annunciato i miglioramenti che saranno presto introdotti.

I progressi di Android Runtime

L’importanza di Android Runtime si evince dalla descrizione che ne fa Google:

ART è il motore dietro il sistema operativo Android (OS). Fornisce il runtime e le API principali su cui fanno affidamento tutte le app e la maggior parte dei servizi del sistema operativo. Sia Java che Kotlin sono compilati nel bytecode eseguito da ART.

Così come viene ricordato da Google, gli aggiornamenti di Android Runtime si traducono in tempi di avvio delle app più rapidi, aumenti della velocità di esecuzione, migliore utilizzo della memoria e compilazione di bytecode più efficiente, oltre che in correzioni di sicurezza e con l’ultimo update (ART 13) le ottimizzazioni del runtime e del compilatore hanno portato a “miglioramenti fino al 30% su alcuni dispositivi” del tempo di avvio dell’app.

Il colosso di Mountain View spiega che il processo di test per gli aggiornamenti di Android Runtime prevede la compilazione di oltre 18 milioni di APK e l’esecuzione di test per la compatibilità delle app, i benchmark di avvio, le prestazioni e la memoria su una varietà di dispositivi Android che replicano il più fedelmente possibile la diversità dell’ecosistema di Google. E ciò comporta che il processo di implementazione sia molto graduale.

Nel corso dei prossimi mesi verrà implementato ART 14 (che include include il supporto a OpenJDK 17), che porterà con sé nuove ottimizzazioni del compilatore e del runtime, in grado di migliorare le prestazioni e ridurre le dimensioni del codice.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post sul blog ufficiale.