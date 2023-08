Sebbene la qualità di foto e video sia migliore rispetto a Galaxy Z Flip4, il recente Samsung Galaxy Z Flip5 non ha introdotto alcun aggiornamento all’hardware della fotocamera.

L’anno prossimo è probabile che Samsung apporterà un importante miglioramento alla fotocamera del suo smartphone pieghevole a conchiglia.

Samsung Galaxy Z Flip6 potrebbe adottare un sensore da 50 MP

Secondo quanto riportato da GalaxyClub, gli attuali prototipi di Samsung Galaxy Z Flip6 sarebbero dotati di una fotocamera principale da 50 MP, un netto miglioramento rispetto al sensore principale da 12 MP del modello recentemente lanciato sul mercato.

Sebbene al momento non siano disponibili dettagli su questo presunto sensore da 50 MP, potrebbe essere quello presente su Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Non sappiamo se Samsung Galaxy Z Flip6 riceverà aggiornamenti anche per quanto riguarda la fotocamera ultrawide o la fotocamera selfie, ma sarebbe logico che quest’ultima diventasse da 12 MP come sulla serie Galaxy S23.

Samsung potrebbe lanciare Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 con il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3 e potrebbe migliorare alcuni aspetti del loro display pieghevole. I dispositivi verranno probabilmente lanciati con la One UI 6 basata su Android 14, ma è ancora troppo presto per azzardare ipotesi.

