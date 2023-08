Prenderà il via venerdì 1 settembre l’attesa manifestazione IFA 2023 di Berlino e tra i suoi protagonisti vi potrebbero essere anche due inaspettati smartphone di HONOR: stiamo parlando di HONOR Magic V2 Lite e HONOR Magic V2 Slim.

Ricordiamo che a Berlino è già stato confermato che il produttore cinese lancerà la versione internazionale di HONOR Magic V2, che a quanto pare sarà in buona compagnia.

La serie HONOR Magic V2 sfida i pieghevoli di Samsung

In sostanza, stando alle indiscrezioni dovrebbero essere tre gli smartphone pieghevoli che il team di HONOR ha in programma di lanciare in occasione dell’attesa manifestazione di Berlino, device che dovrebbero essere tutti commercializzati nei mercati europei.

Per quanto riguarda HONOR Magic V2, dovrebbe presentare la medesima dotazione tecnica del modello già lanciato lo scorso mese in Cina.

HONOR Magic V2 Lite (o Youth Edition) dovrebbe poter contare su un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e un prezzo di partenza più basso, probabilmente al di sotto della soglia dei 5.000 yuan (pari, al cambio, a circa 630 euro).

Passando al terzo modello, ossia HONOR Magic V Slim, dovrebbe essere uno smartphone pieghevole ancora più sottile, dotato di una cerniera verticale (si tratta di un device già certificato dal MIIT in Cina con il nome in codice “Victoria”).

Pare che HONOR sia al lavoro anche su un ulteriore smartphone pieghevole, HONOR Magic V Flip, ossia un modello a conchiglia che però non sarebbe ancora pronto per la commercializzazione e per il suo lancio, pertanto, ci sarà da avere ancora pazienza.

Il produttore dovrebbe presto lanciare anche HONOR Magic 6, Magic 6 Pro e Magic 6 Ultimate e la nuova interfaccia personalizzata dell’azienda, Magic OS 8.0 ma non è chiaro se ciò avverrà in occasione della manifestazione in programma a Berlino.

In sostanza, HONOR pare avere tanta carne al fuoco. Sarà interessante scoprire in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare i suoi vari smartphone.

