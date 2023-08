Torniamo a occuparci di OPPO Find N3 Flip, uno degli smartphone che il colosso cinese si prepara a lanciare sul mercato e che nelle scorse ore è stato il protagonista di una nuova indiscrezione.

Il nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Digital Chat Station, che ha condiviso alcune informazioni attraverso il social Weibo, permettendoci così di scoprire quella che dovrebbe essere la sua dotazione tecnica (il suo presunto design è già emerso alla fine di giugno).

Cosa sappiamo di OPPO Find N3 Flip

A dire del leaker, il nuovo smartphone di OPPO dovrebbe poter vantare una tripla fotocamera posteriore, dotata di un sensore primario da 50 megapixel con OIS, un sensore ultra grandangolare e un teleobiettivo mentre frontalmente la fotocamera sarà implementata attraverso un foro nel display, che a sua volta potrà contare su un sistema di oscuramento ad alta frequenza e una modalità di protezione degli occhi.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, OPPO Find N3 Flip dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 9200+ e dovrebbe poter fare affidamento su 16 GB di RAM.

Nel complesso, la dotazione del nuovo smartphone di OPPO ricorda quella di OPPO Find N2 Flip ma con un processore migliore e un sensore fotografico aggiuntivo, oltre che con una batteria più grande, ossia da 4.800 mAh (da 4.300 mAh quella del modello di precedente generazione), forte del supporto alla ricarica rapida a 67 W.

OPPO dovrebbe lanciare il suo nuovo smartphone pieghevole nel mercato cinese entro la fine di questo mese, probabilmente insieme ad altri attesi device dell’azienda, come OPPO Find N3, OPPO Pad Air 2 e OPPO Watch 5.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese, anche per scoprire se OPPO Find N3 Flip arriverà pure in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

