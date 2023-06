Si inizia a parlare dei prossimi smartphone pieghevoli di OPPO, qualche giorno fa abbiamo visto alcune indiscrezioni circa il prossimo OPPO Find N3, oggi invece ci concentriamo sul futuro pieghevole a conchiglia, OPPO Find N3 Flip.

Il successore dell’attuale OPPO Find N2 Flip è stato protagonista di una fuga di notizie, grazie alla quale possiamo sia ammirare un primo render che ci consente di immaginarne il design, sia ipotizzare alcune delle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Ecco il primo render di OPPO Find N3 Flip

Stando a quanto riportato, sembra che l’azienda abbia deciso di modificare leggermente il design del prossimo smartphone pieghevole a conchiglia rispetto a quello utilizzato sull’attuale generazione, i colleghi di 91mobiles hanno infatti condiviso un primo render dello smartphone, basato sul prototipo EVT (Engineering Validation Test – un test effettuato durante la fase di prototipazione di un dispositivo) in fase iniziale, che mette in mostra quella che dovrebbe essere la principale caratteristica estetica modificata dall’azienda.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il prossimo OPPO find N3 Flip avrà sì un’estetica generale simile a quella del suo predecessore (principalmente a causa del fattore di forma) mostrando un ampio display esterno, bordi arrotondati e i marchi OPPO e Hasselblad nella parte inferiore posteriore, ma si differenzierà per un comparto fotografico principale composto da tre sensori fotografici.

Per quel che concerne le fotocamere in questione, si dice che possano essere implementati gli stessi sensori utilizzati per OPPO Reno10 Pro, se ciò fosse confermato OPPO Find N3 Flip avrebbe una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS e apertura f/1.8, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 32 MP.

Le restanti specifiche tecniche, almeno stando alle informazioni attualmente disponibili, non dovrebbero discostarsi più di tanto da quelle di Find N2 Flip, è dunque possibile ipotizzare quanto segue:

Display: display FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, schermo AMOLED da 3,26 pollici sul pannello frontale

display FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, schermo AMOLED da 3,26 pollici sul pannello frontale Processore: MediaTek Dimensity 9000 Plus

RAM e spazio di archiviazione: fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione

fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione Batteria: batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 44 W

batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 44 W Fotocamere: configurazione da 50 MP + 8 MP + 32 MP sul retro, fotocamera frontale da 32 MP

Per il momento questo è quello che si sa del prossimo pieghevole a conchiglia di OPPO, non ci sono informazioni circa le tempistiche di commercializzazione o i prezzi, quindi non ci resta che attendere per scoprire di più sul prossimo OPPO Find N3 Flip.

In copertina OPPO Find N2 Flip

