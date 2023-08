All’inizio di quest’anno il produttore sudcoreano di chip di memoria Sk Hynix ha annunciato che avrebbe rilasciato la DRAM più veloce sul mercato. Sembra che il primo chipset a ottenere il supporto per la nuova tecnologia LPDDR5T sarà il SoC MediaTek Dimensity 9300.

Sk Hynix ha testato i moduli RAM LPDDR5T utilizzando un chipset MediaTek e il produttore ha affermato che si tratta di un chipset di punta Dimensity di nuova generazione. L’unico SoC di punta di MediaTek in arrivo è Dimensity 9300.

Il supporto LPDDR5T prima su Mediatek che su Snapdragon?

Con il supporto LPDDR5T il chipset Dimensity 9300 offrirà una larghezza di banda di memoria che secondo Sk Hynix è di 9,6 Gbps, per confronto attualmente la tecnologia LPDDR5X di Samsung può offrire una banda di 8,5 Gbps.

Tuttavia non tutti gli smartphone con SoC Dimensity 9300 utilizzeranno la RAM LPDDR5T, in quanto i produttori potranno optare per la meno costosa tecnologia LPDDR5X, si tratta infatti ovviamente di un supporto non certo di un requisito.

Al momento non sappiamo se il chipset Dimensity 9300 con supporto LPDDR5T potrebbe avere un vantaggio rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, MediaTek prevede di lanciare il chipset Dimensity 9300 prima della controparte, quindi non ci sarà da attendere molto per avere un’idea più chiara delle prestazioni del nuovo chipset.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Agosto 2023