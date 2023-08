La scena dei dispositivi pieghevoli si fa sempre più interessante. Fra gli ultimi arrivati c’è HONOR Magic V2, annunciato come lo smartphone pieghevole più sottile del mondo. In un recente video diffuso su YouTube dal noto JerryRigEverything, viene mostrato l’assemblaggio di questo dispositivo innovativo, offrendo uno sguardo esclusivo alla sua complessa meccanica e al design, che ridefinisce lo standard di sottigliezza di questo form factor.

L’Assemblaggio in video di HONOR Magic V2

HONOR Magic V2 punta sulla resistenza

Un punto fondamentale che distingue il Magic V2 è l’enfasi sulla resistenza. La casa produttrice sostiene che il dispositivo sia in grado di resistere fino a 400.000 cicli di piegatura – un numero impressionante che parla dell’eccellente resistenza del dispositivo. Un’attenta analisi del video, mostra l’intero processo di assemblaggio, offrendo una visione dettagliata delle sfaccettature ingegneristiche necessarie per la costruzione di un dispositivo così sottile e resistente.

HONOR Magic V2 si distingue anche nel confronto diretto con l’attuale leader del mercato, il Galaxy Z Fold 5. Nonostante la complessa ingegneria coinvolta nella costruzione di uno smartphone pieghevole, il Magic V2 vanta un profilo ultra-sottile di 9,94mm, rispetto al Galaxy Z Fold 5, che misura 14,91mm.

Se consideriamo anche il peso, il Magic V2 varia tra 231 e 237 grammi, mentre il Galaxy Z Fold 5 pesa fino a 253 grammi.

Le specifiche tecniche del Magic V2 confermano poi un concentrato di innovazione. Tra le caratteristiche degne di nota vi sono un display pieghevole LTPO OLED da 7,92″, con una gamma di colori di 1,07 miliardi e una batteria al silicio-carbonio da 5000mAh. Ha logicamente CPU Snapdragon 8 Gen 2, e varianti di memoria fino a 16GB RAM con 1 TB per l’edizione Ultimate.

La combinazione di una costruzione raffinata, un design smart e un elevato grado di resistenza, rende il Magic V2 un dispositivo rivoluzionario nel suo genere che forse potremmo vedere presto in Italia in quanto potrebbe essere ufficializzato durante l’IFA 2023 in programma tra il mese di agosto e di settembre.