Continuiamo ad avvicinarci a grandi passi al momento della presentazione ufficiale di Google Pixel Watch 2 e in Rete si susseguono le anticipazioni relative a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Il secondo smartwatch del colosso di Mountain View ha fatto la sua apparizione nel database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni e, così com’è avvenuto per la prima generazione, i modelli sono tre.

Google Pixel Watch 2 ha fatto visita all’FCC

Stando a quanto emerge dal databse dell’FCC, Google ha testato quattro materiali per i cinturini:

Strap 1 – Plastic active strap

Strap 2 – Metal mesh strap

Strap 3 – Metal link strap

Strap 4 – Metal slim strap

Il cinturino Metal Link dovrebbe essere quello già disponibile con Google Pixel Watch di prima generazione mentre quello chiamato Metal Mesh dovrebbe essere quello annunciato dal colosso statunitense ma che poi non ha mai raggiunto il mercato. Del tutto nuovo, invece, dovrebbe essere quello chiamato Metal Slim.

Per quanto riguarda invece i modelli di Google Pixel Watch 2, quello con codice prodotto G4TSL è la variante dotata di connettività Bluetooth e Wi-Fi (trovate la pagina dedicata qui), quello con codice prodotto GC3G8 (trovate la pagina dedicata qui) supporta la connettività LTE (bande 5 e 7) e quello con codice prodotto GD2WG (trovate la pagina dedicata qui) dovrebbe essere quello LTE destinato agli Stati Uniti (supporta le bande 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66 e 71).

Dal database dell’FCC non emergono invece dettagli per quanto riguarda una caratteristica di cui si è discusso nelle ultime settimane e che Google Pixel Watch 2 potrebbe non vantare: ci riferiamo al supporto ultra-wideband (UWB), grazie al quale lo smartwatch potrebbe ad esempio trasformarsi in una chiave digitale per aprire la propria auto.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza probabilmente sino all’inizio di ottobre, quando Google Pixel Watch 2 sarà lanciato insieme agli smartphone della serie Google Pixel 8.

