Instagram, popolare social network di proprietà di Meta è cresciuto parecchio dal suo esordio, complice la spietata concorrenza il team di sviluppatori è costantemente al lavoro per migliorare il servizio offerto e dotare l’applicazione di nuove funzionalità.

Oggi vediamo insieme alcune novità introdotte nella celebre piattaforma social che puntano a dare maggiori possibilità agli utenti di interagire con i propri follower.

Instagram lancia Collabs, la nuova funzione per collaborare su Carousel, Reel e Post

Nelle ultime ore, attraverso un post sul blog ufficiale dell’azienda, Instagram ha annunciato alcune novità per la propria applicazione.

Grazie alla nuova funzione Collabs gli utenti hanno ora la possibilità di invitare fino a tre altre persone a co-creare contenuti, funzionalità valida anche per coloro che hanno un account privato, a patto ovviamente che vengano invitati utenti che siano amici sulla piattaforma. Una volta che il contenuto è stato creato (Reel, Post o Carousel che sia) e caricato, verrà condiviso con tutti i follwer di ciascun autore e apparirà sui loro profili individuali.

Ci sono novità anche per quel che riguarda la musica, Instagram permette già da tempo di arricchire i propri contenuti grazie ad una libreria musicale composta da migliaia di brani, libreria che ora si espanderà in molti più paesi nel corso delle prossime settimane. In alcuni mercati inoltre, attualmente Messico e Brasile (ma in futuro potrebbe allargarsi anche ad altri mercati), la piattaforma collaborerà con Spotify per lanciare una nuova funzionalità chiamata Reels Music Chart: gli utenti del servizio di streaming musicale potranno ascoltare le 50 canzoni più popolari utilizzate in Instagram Reels.

Infine sono state introdotte novità anche per gli influencer, che hanno ora a disposizione un adesivo “Aggiungi il tuo”, grazie al quale invece di pubblicare semplicemente contenuti che i follower possono visualizzare, possono ora creare Reels interattivi con i quali gli utenti possono interagire grazie a suggerimenti e sfide pubblicati dagli influencer, che possono scegliere quali contenuti mettere in evidenza.

Instagram ha dunque lanciato la funzione Collabs con lo scopo di fornire un nuovo modo ai suoi utenti di esprimere la propria creatività mentre si connettono con i propri amici, qualora foste interessati a testare con mano le ultime novità, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download o all’aggiornamento dell’app direttamente dal Google Play Store.

