Il team di sviluppatori di Google non lavora soltanto al miglioramento delle funzionalità delle varie applicazioni del colosso di Mountain View ma è impegnato anche nella loro ottimizzazione grafica.

E da questo specifico punto di vista viene in risalto Material You, il linguaggio di design scelto da Google per il suo sistema operativo mobile e le relative applicazioni e che pian piano si sta facendo strada in tutte le app e in tutti i servizi non solo del colosso di Mountain View ma anche delle altre principali aziende che ruotano attorno ad Android.

Come cambia l’interfaccia della ricerca su App Google

Oramai da tempo Google ha iniziato a seguire le linee guida di Material Design 3 per riprogettare le sue principali applicazioni e pare che sia arrivato il turno anche di App Google e più in particolare della sua esperienza di ricerca su Android.

Di recente, infatti, il colosso di Mountain View ha iniziato a testare un layout in stile scheda per i risultati di ricerca, inserendo ogni singolo risultato in una scheda a sé stante. Ecco qualche esempio della nuova interfaccia studiata dal team di Google:

Lo sfondo rimane di un colore semplice e senza tema e la nuova interfaccia utente in stile scheda funziona sia con la modalità chiara che con quella scura.

Al momento tale nuovo layout è stato notato nella versione 14.31.19.29 di App Google ma pare che sia implementato dal colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento lato server e che sia ancora in fase di test con una ristretta cerchia di utenti.

Per scoprire se e quando sarà messo a disposizione di tutti, pertanto, dovremo attendere informazioni ufficiali dal team del colosso statunitense.

Potete scaricare tutte le versioni di App Google via via rilasciate dal colosso di Mountain View da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: