Dal team di YouTube arriva un’importante novità per gli utenti che hanno deciso di disattivare la cronologia delle visualizzazioni: invece di vedere una homepage piena di video suggeriti, infatti, si troveranno di fronte a una pagina decisamente scarna.

In sostanza, in virtù di tale modifica la homepage di YouTube cambierà radicalmente aspetto per coloro che hanno disattivato la cronologia delle visualizzazioni.

Come cambia l’aspetto di YouTube

Ad annunciare questa importante novità è stato lo stesso team di YouTube sul sito di supporto, ove ha precisato che uno dei vantaggi di avere la cronologia delle visualizzazioni è che consente al servizio di fornire consigli sui video che potrebbero essere di interesse per gli utenti.

Tuttavia, il team di YouTube è consapevole che sono in tanti quelli che preferiscono “non lasciare tracce” e cancellare e disattivare la cronologia delle visualizzazioni e da questo momento per loro vi saranno delle importanti modifiche.

Se si è scelto di disattivare la cronologia delle visualizzazioni di YouTube e non si ha una cronologia delle visualizzazioni significativa precedente, le funzionalità che richiedono la cronologia delle visualizzazioni per fornire consigli sui video verranno disattivate, come ad esempio il feed della homepage di YouTube.

Ciò significa che la homepage potrebbe avere un aspetto molto diverso, in quanto si visualizzeranno solo la barra di ricerca e il menu della guida a sinistra, senza feed dei video consigliati.

Il team di YouTube aggiunge che queste modifiche saranno implementate lentamente, nel corso dei prossimi mesi (sebbene in Rete vi siano già numerose segnalazioni), precisando che l’obiettivo a cui mira con questa nuova esperienza è quello di riuscire a rendere più chiare le funzioni che si basano sulla cronologia delle visualizzazioni per fornire consigli sui video, semplificando allo stesso tempo l’esperienza di coloro che preferiscono cercare piuttosto che sfogliare i consigli.

Ecco un esempio della nuova homepage pubblicato su Reddit:

Potete scaricare YouTube per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: