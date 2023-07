Se le attenzioni di Samsung sono al momento rivolte all’imminente lancio delle nuove generazioni dei suoi smartphone pieghevoli, in Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S24, per la cui presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno.

Con Samsung Galaxy S23 Ultra il colosso coreano ha fatto esordire il sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel, ossia quello con la più elevata risoluzione al momento disponibile ma non il più grande in termini di dimensioni e ciò comporta qualche limite, come ad esempio un rumore più alto nelle parti più scure di un’immagine.

Proprio per tale motivo, in tanti sperano che con Samsung Galaxy S24 Ultra possa essere introdotto un sensore più grande ma pare che non sarà così.

Nessuna sorpresa per Samsung Galaxy S24 Ultra

Stando a quanto è stato rivelato di recente dal popolare leaker Ice Universe, nei programmi del colosso coreano vi sarebbe l’utilizzo del medesimo sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel sia in Samsung Galaxy S24 Ultra che in Samsung Galaxy S25 Ultra.

Inoltre, sempre a suo dire, contrariamente a quanto è emerso in precedenza il team di Samsung non sostituirà il teleobiettivo con zoom 3x con un nuovo sensore con zoom 5x e l’unico miglioramento hardware degno di nota dovrebbe riguardare il teleobiettivo con zoom 10x.

E con grande probabilità grosse novità non dovrebbero esservi nemmeno con Samsung Galaxy S25 Ultra, sebbene al momento sia davvero troppo presto per sbilanciarsi in previsioni.

Sempre stando alle indiscrezioni, Apple dovrebbe introdurre in iPhone 15 Pro Max un sensore Sony da 48 megapixel e 1/1.14 pollici e ciò significa che Samsung si troverebbe costretta ad “inseguire” la sua acerrima rivale per quanto riguarda questo specifico aspetto.

Ad ogni modo, ci sono ancora diversi mesi prima del lancio della serie Samsung Galaxy S24 e, pertanto, c’è il tempo per qualche modifica dell’ultimo minuto. Staremo a vedere.