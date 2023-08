L’applicazione mobile di Netflix sta introducendo dei nuovi tasti per consentire agli utenti di interagire coi contenuti che stanno guardando, lasciando un pollice in su, un doppio pollice in su, o anche un pollice verso. La finalità ultima consiste nel fornire un nuovo strumento con cui far analizzare i propri gusti all’algoritmo della piattaforma di streaming. La novità fa il paio con la nuova scheda “Il mio Netflix” arrivata nelle scorse settimane.

Nuovi tasti per aiutare l’algoritmo di Netflix

Il portato concreto del cambiamento in discorso è presto detto: mentre state guardando un film o un episodio di una serie TV tramite l’app per dispositivi Android — e iOS —, potete comodamente toccare lo schermo e veder comparire i classici comandi del player (pausa, indietro di 10 secondi, avanti di 10 secondi, velocità di riproduzione, sottotitoli e quant’altro), ma anche le nuove icone per far sapere a Netflix se il titolo in riproduzione sia o meno di vostro gradimento.

In totale, come si diceva in apertura, ci sono tre icone: pollice in su, doppio pollice in su e pollice verso. L’abbandono del sistema con le stelline in favore di quello coi pollici risale ormai a qualche anno fa, mentre l’aggiunta di un doppio pollice in su è soltanto dello scorso anno.

Disponibilità

Stando a quanto riferito dalla portavoce Layal Brown, la novità descritta è prossima all’introduzione sulle applicazioni di Netflix per dispositivi mobili, in particolare: su iOS, i nuovi tasti saranno a disposizione degli utenti già a partire da lunedì; su Android, arriveranno solo in un secondo momento, tuttavia non sono state fornite delle tempistiche più precise.

