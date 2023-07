Digerito lo stop alla condivisione degli account e assodato come questa nuova politica stia effettivamente restituendo gli effetti sperati, Netflix continua a lavorare nel tentativo di migliorare il servizio offerto ai propri clienti.

La novità appena annunciata dall’azienda si prefigge lo scopo di semplificare l’utilizzo della piattaforma da parte degli utenti, lanciando una nuova scheda chiamata “Il mio Netflix” nella quale troveranno spazio diverse funzioni offerte dalla popolare applicazione di streaming.

Netflix lancia la nuova scheda “Il mio Netflix”

L’azienda ha deciso di raggruppare diverse funzionalità offerte dal proprio servizio in un unico posto, una nuova scheda chiamata Il mio Netflix che arriverà nel menù principale dell’applicazione, nella quale verranno inseriti i download, i programmi e i film che sono piaciuti all’utente, i trailer che ha visualizzato e i promemoria che ha creato.

D’ora in poi dunque, i programmi salvati nella Mia lista verranno visualizzati nella nuova scheda, così come i contenuti dei consigli Continua a guardare e Guardalo di nuovo, che saranno comunque ancora disponibili anche nella scheda principale.

La nuova scheda Il mio Netflix subirà modifiche mano a mano che l’utente interagisce con essa, vedendo l’aggiunta di titoli in linea con le preferenze di ciascun utilizzatore.

La nuova implementazione dell’azienda è in sostanza molto simile a quanto già offerto dagli elenchi esistenti Consigliati in base alla cronologia delle visualizzazioni e Consigliati in base ai tuoi Mi piace, proponendosi come una sorta di combinazione delle due.

La nuova scheda è già disponibile per gli utenti iOS, mentre verrà distribuita sui dispositivi mossi da Android a partire da inizio agosto.

