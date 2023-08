Si chiama Amazfit Bip 5 ed è un nuovo smartwatch economico lanciato dal popolare produttore nel nostro Paese con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un valido compagno per i propri allenamenti e le normali attività della vita di tutti i giorni.

Si tratta della nuova generazione di una serie di smartwatch che nel corso degli anni si è fatta conoscere ed è divenuta sempre più popolare, potendo vantare un rapporto tra qualità e prezzo a dir poco invidiabile.

Le principali caratteristiche di Amazfit Bip 5

Dotato di un display LCD da 1,91 pollici (con una densità di 260 ppi) e animato da Zepp OS 2.0, il nuovo smartwatch di Amazfit può vantare le classiche funzionalità che ci si aspetta di trovare in un dispositivo di questo tipo, come il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, il monitoraggio dello stress e del valore SpO2, la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth (ciò grazie al microfono e all’altoparlante integrati), il supporto ad oltre 120 modalità sportive (con un sistema di riconoscimento intelligente di 7 attività) e 4 sistemi di posizionamento satellitare.

Tra le altre caratteristiche di Amazfit Bip 5 troviamo oltre 70 watch face con cui personalizzare la schermata principale, una batteria che dovrebbe garantire 10 giorni di autonomia con uso normale (fino a 26 giorni in modalità risparmio), il supporto ad Amazon Alexa e il sistema di valutazione sanitaria PAI.

Questa è la scheda tecnica di Amazfit Bip 5:

dimensioni :45,94 x 38,09 x 11,2 mm

peso (senza cinturino): 26 grammi

display da 1,91 pollici con risoluzione 320 x 380 pixel, vetro temperato 2.5D e rivestimento anti-impronta

batteria da 300 mAh

sensore biometrico BioTracker PPG

sensore di accelerazione a 3 assi

4 sistemi di posizionamento satellitare

Bluetooth 5.2 BLE

resistenza all’acqua (IP68)

altoparlante e microfono integrati

supporto ad Android 7.0 (e versioni successive) e iOS 12.0 (e versioni successive)

tre colorazioni disponibili (Soft Black, Cream White e Pastel Pink)

Prezzo e disponibilità

Amazfit Bip 5 è già disponibile in Italia e può essere acquistato sul sito del produttore al prezzo ufficiale di 89,90 euro. Lo smartwatch è disponibile anche su Amazon, sempre al medesimo prezzo.

