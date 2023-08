Il mese di agosto è iniziato e con esso le tante offerte MediaWorld Let’s Go Summer: la nuova iniziativa porta numerosi sconti sulla tecnologia, validi fino al 9 agosto sia online sia nei negozi sparsi per l’Italia. Andiamo insieme a scoprire le migliori occasioni da sfruttare per quanto riguarda smartphone e tablet Android.

Le offerte Android del nuovo volantino MediaWorld Let’s Go Summer

Le promozioni MediaWorld toccano una grande quantità di prodotti tech, che spaziano dagli smartphone ai tablet, passando per smart TV, notebook, PC, wearable, elettrodomestici e non solo (dei quali abbiamo già parlato qui). Le offerte sono parecchie, e se state cercando un nuovo dispositivo Android siete capitati nel posto giusto: per darvi una mano a non perdervi tra gli scaffali virtuali, abbiamo selezionato apposta per voi le migliori proposte della catena, valide durante l’intera iniziativa o fino a esaurimento scorte.

Ecco una selezione delle migliori offerte MediaWorld della promozione Let’s Go Summer per quanto riguarda gli smartphone del robottino:

In aggiunta, possiamo segnalarvi Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi in versione 64 GB, che viene proposto a 173,99 euro nella colorazione nera e a 199 euro in quella argento, Samsung Galaxy Watch4 40 mm a 145,99 euro, Samsung Galaxy Watch5 40 mm a 225,99 euro, Xiaomi Watch S1 a 139 euro e Fitbit Sense 2 a 249 euro.

Queste erano solo alcune delle offerte della promozione MediaWorld, che vi ricordiamo essere valida online e nei punti vendita fino al 9 agosto 2023. Se volete consultare tutti gli sconti della catena, potete seguire il link qui in basso.

Offerte MediaWorld Let’s Go Summer

