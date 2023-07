Nonostante Samsung sia attualmente concentrata sul lancio dei dispositivi che abbiamo conosciuto ieri durante il Galaxy Unpacked, sembrerebbe che un nuovo smartphone possa essere all’orizzonte. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S23 FE, il “flagship dei fascia media” del produttore, che è spuntato nella sua prima foto.

Samsung Galaxy S23 FE si mostra nella prima foto

Giusto qualche ora fa Samsung ha presentato i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, i tablet Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra e gli smartwatch Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, ma le prossime settimane potrebbero riservarci un’ulteriore sorpresa. Magari “approfittando” di un lancio anticipato rispetto al solito dei suoi smartphone pieghevoli (solitamente svelati ad agosto), il produttore potrebbe trovare un “buco” per presentare l’atteso Samsung Galaxy S23 FE. Lo smartphone farebbe tornare sul mercato un prodotto Fan Edition dopo una pausa: dopo Galaxy S21 FE, Samsung ha infatti saltato Galaxy S22 FE.

Per il momento non abbiamo una data, ma lo smartphone è apparso nel database del Wireless Power Consortium con tanto di foto allegata e il numero di modello SM-S711U. Per chi non lo sapesse, il WPC ha creato e mantiene lo standard Qi per la ricarica wireless. Finora abbiamo avuto modo di scoprire il presunto Samsung Galaxy S23 FE nei render, mentre ora possiamo vederlo in una foto.

Purtroppo non ci fornisce chissà quali indicazioni, ma qualcosa ci offre: come possiamo vedere, lo smartphone sembra disporre di cornici sottili ma non troppo, un po’ in stile Galaxy A54 5G e quindi più spesse di quelle di Galaxy S23, di una fotocamera anteriore integrata tramite foro centrale e di pulsanti fisici sul lato destro. In più, con uno sguardo più attento possiamo notare i “tagli” nel frame laterale, che indicano come quest’ultimo sia realizzato in metallo e non in plastica. Ovviamente, ora sappiamo anche che S23 FE supporterà la ricarica wireless.

Le indiscrezioni puntano su un lancio vicino, anche se immaginiamo che Samsung voglia lasciare un po’ di spazio alle novità appena presentate durante il Galaxy Unpacked. Galaxy S23 FE potrebbe offrire display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, SoC Exynos 2200 affiancato da 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna. A bordo dovrebbero trovare posto anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo e una batteria da 4500 mAh.

Continuate a seguirci, perché nelle prossime settimane torneremo sicuramente a parlare di Samsung Galaxy S23 FE. Lo vedremo già a settembre? Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone del produttore?

In copertina Samsung Galaxy S23

