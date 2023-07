In attesa della presentazione ufficiale del primo smartphone pieghevole di OnePlus, il produttore cinese ha confermato con un simpatico messaggio su Twitter quello che sarà il suo nome: il device in questione sul mercato arriverà come OnePlus Open.

Si sono rivelate corrette, pertanto, le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, secondo le quali il produttore ha deciso di cambiare i suoi progetti iniziali e puntare su questo nome più intuitivo.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus Open

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il primo smartphone pieghevole di OnePlus potrà contare su un design che ricorda quello di OPPO Find N2 e vanterà una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, OnePlus Open dovrebbe poter fare affidamento su un display interno pieghevole AMOLED da 7,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz e su uno schermo esterno AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter contare su fino a 16 GB di RAM e su 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, la fotocamera frontale dovrebbe presentare due sensori (uno da 20 megapixel e uno da 32 megapixel) mentre quella posteriore dovrebbe vantarne tre (un sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 64 megapixel).

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e l’interfaccia OxygenOS 13.1 basata su Android 13.

We OPEN when others FOLD — OnePlus (@oneplus) July 26, 2023

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino alla fine di agosto.

Ricordiamo che proprio in questi minuti Samsung ha presentato Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, smartphone pieghevoli con i quali OnePlus Open andrà a competere in modo diretto.

