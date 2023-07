Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato l’introduzione di 4 novità per Google Play Giochi per PC, la soluzione lanciata nel 2021 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un modo per far funzionare i loro giochi mobile preferiti sui computer Windows.

Ancora in versione beta, il servizio del colosso di Mountain View rappresenta l’ennesimo tentativo dell’azienda volto a ritagliarsi uno spazio nel settore del gaming, con riferimento al quale ricordiamo che lo scorso anno è stato ufficializzato il fallimento di Stadia.

Cosa cambia in Google Play Giochi per PC

La prima novità è forse la più gradita per gli utenti: aumentano, infatti, i titoli a cui è possibile giocare e la loro disponibilità nei vari mercati. Tra le ultime aggiunte più importanti vengono segnalati giochi come Cookie Run: Kingdom, Eversoul, Summoners War, Homescapes, Evony: The King’s Return, Call of Dragons, Arknights e Free Fire MAX.

Il team di sviluppatori continua a lavorare all’ampliamento del programma beta di Google Play Giochi per PC, che ora è disponibile in oltre 120 Paesi (nelle ultime settimane ne sono stati aggiunti più di 60).

E nell’ottica di ampliare la disponibilità del programma beta rientra anche la terza novità annunciata, ossia la possibilità di provare il servizio su un quantitativo più elevato di PC.

Infine, per alcuni giochi è stata introdotta la funzionalità di rimappatura della tastiera, in modo da consentire agli utenti di personalizzare i tasti che desiderano usare come controlli e abbinarli alle loro specifiche preferenze di gioco.

Il colosso di Mountain View ci tiene a precisare che questi sono solo alcuni degli aggiornamenti più recenti di Google Play Giochi Beta per PC e promette che ne verranno implemetati altri nei prossimi mesi. Basta avere un po’ di pazienza.

Per ulteriori informazioni sul servizio o per accedere ad esso non dovete fare altro che seguire questo link.

