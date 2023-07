L’attesa per l’aggiornamento di One UI 5.1.1 si fa sempre più intensa per i possessori di dispositivi Samsung Galaxy. Grazie ai continui sforzi dell’azienda, siamo sempre più vicini a scoprire tutte le novità e le migliorie che questa nuova versione del software ci offrirà, mentre aspettiamo con ansia il tanto atteso update software, One UI 6.

Il recente aggiornamento dell’app Good Guardians (precedentemente Galaxy Labs) è un chiaro segnale del progresso che Samsung sta facendo nel processo di sviluppo di One UI 5.1.1. L’aggiornamento alla versione 4.5.06 dell’applicazione è stato rilasciato tramite il Galaxy Store e, anche se il changelog conteneva solo una singola riga, ha destato grande entusiasmo tra gli utenti: “support for One UI 5.1.1” (aggiunto il supporto per One UI 5.1.1).

Tuttavia, Good Guardians non è l’unica app di Samsung che si sta preparando per l’aggiornamento a One UI 5.1.1. L’app Nice Catch, presente all’interno di Good Lock, ha già ricevuto un aggiornamento simile in precedenza. Inoltre, potrebbero già esserci altre app che hanno ricevuto il supporto senza che ciò venga menzionato esplicitamente nel changelog.

Uno dei punti focali di One UI 5.1.1 sarà sicuramente la multitasking e la produttività su dispositivi con schermi ampi, in particolare foldable e tablet. Proprio per questo motivo, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Tab S8 sono stati inclusi nei programmi beta e saranno tra i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento stabile.

Naturalmente, i possessori della serie Galaxy S non resteranno indietro. È probabile che Samsung estenderà quasi subito One UI 5.1.1 anche agli smartphone più recenti della serie, portando così le nuove caratteristiche a un pubblico più vasto. L’aggiornamento e alcune delle funzionalità potrebbero essere estese anche a modelli selezionati della serie Galaxy A, dimostrando quindi ancora di più la precisione e la puntualità di Samsung per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

E mentre il lancio pubblico di One UI 5.1.1 si avvicina, Samsung è pronta a stupire nuovamente il mondo con un grande evento di presentazione. Il Galaxy Unpacked si terrà a Seoul, in Corea del Sud, il 26 luglio. Samsung sfrutterà questa occasione per mostrare tutte le novità che da mesi si rincorrono tra rumors e conferme. Tra i prodotti più attesi ci sono i foldable Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, i tablet della serie Galaxy Tab S9 e gli smartwatch della serie Galaxy Watch 6. Se l’andamento precedente sarà confermato, questi dispositivi dovrebbero essere lanciati con One UI 5.1.1 già preinstallata.

