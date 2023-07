L’iniziativa OPPO Summer Promo viene estesa fino al 31 luglio 2023 e consente di acquistare tanti prodotti a prezzo scontato su OPPO Store. Sul sito possiamo trovare in offerta alleati tecnologici per rendere ancora più smart la stagione estiva: in promozione smartphone e tablet Android, ma anche smartband, cuffie e altri prodotti dell’ecosistema OPPO. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Tante offerte fino a fine mese con OPPO Summer Promo

Con l’iniziativa OPPO Summer Promo la casa cinese propone sconti sui suoi smartphone Android più popolari. In offerta troviamo la serie OPPO Find X5, che parte da OPPO Find X5 Lite (a 349,99 euro) e arriva a OPPO Find X5 Pro (a 799 euro), passando per il modello di mezzo OPPO Find X5 (a 549 euro). In promozione anche la serie Reno8, ideale per gli amanti dei ritratti: sull’OPPO Store sono in sconto OPPO Reno8 Pro 5G a 599,99 euro, OPPO Reno8 5G a 399,99 euro e OPPO Reno8 Lite 5G a 289 euro.

Non solo smartphone, però, visto che il negozio online ufficiale del produttore propone OPPO Pad Air, un tablet Android versatile e pensato soprattutto per l’intrattenimento con display da 10,36 pollici Eye-Care con riduzione dell’emissione di luce blu. Quest’ultimo è in offerta a 199,99 euro nella versione 4-64 GB e a 229,99 euro nella versione 4-128 GB.

Con l’acquisto di uno smartphone vengono applicati sconti speciali anche su accessori e dispositivi IoT. Ad esempio è possibile portarsi a casa le cuffie wireless OPPO Enco Buds2 a 14,99 euro, oppure la smartband OPPO Band2 a 39,99 euro, ideale per gli amanti dell’attività fisica e l’allenamento.

Tra le altre offerte estive a disposizione sull’OPPO Store possiamo segnalare:

Per scoprire tutti gli altri sconti dell’iniziativa Summer Promo dell’OPPO Store è sufficiente seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte OPPO Summer Promo

