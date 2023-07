Dopo un lungo periodo di sviluppo, Xiaomi è finalmente pronta a lanciare la nuova serie Xiaomi 13T. Due segnali importanti fanno sperare in un lancio a breve anche nel mercato europeo: il modello Xiaomi 13T ha infatti superato la certificazione FCC ed è stato avvistato ufficialmente il firmware europeo per la nuova serie. Ciò potrebbe suggerire che verso settembre la serie sarà pronta per il debutto in Europa.

C’è quindi molta attesa per l’evento di lancio di Xiaomi previsto per settembre 2023, durante il quale verrà svelata la nuova serie che promette di superare in tutto la serie 12T dello scorso anno. In particolare, il modello di punta della serie, Xiaomi 13T Pro, sarà alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+, un importante passo avanti in quanto sarà il primo smartphone del marchio ad adottare questo processore sul mercato globale. Ciò garantirà prestazioni elevate e alzerà gli standard di qualità. D’altra parte, il modello Xiaomi 13T potrebbe vantare un processore Snapdragon 7+ Gen 2, condividendo alcune caratteristiche con il predecessore Xiaomi 12T Pro, che montava un processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Le aspettative per i nuovi smartphone riguardano non solo prestazioni migliorate, ma anche sensori fotografici di qualità superiore, come si è già visto con Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra, oltre a un design ancora più raffinato.

Secondo le ultime informazioni, è già pronto il firmware europeo per il prossimo Xiaomi 13T, che svela anche quale versione di MIUI sarà preinstallata sui dispositivi. Infatti, l’ultima build interna di MIUI è stata identificata come “MIUI-V14.0.7.0.TMFEUXM” per il modello con nome in codice “Aristotle”.

Mentre per quanto riguarda il fratello maggiore, che avrà nome in codice “Corot”, l’ultima build interna di MIUI è stata numerata come “MIUI-V14.0.0.39.TMLEUXM”, indicando una versione ancora non completa ed aggiornata del firmware, nonostante il telefono sarà comunque disponibile agli utenti entro settembre.

La serie Xiaomi 13T si presenta quindi già in modo impressionante, suscitando l’attesa entusiasta degli utenti amanti del marchio per l’arrivo sul mercato di questi dispositivi.

