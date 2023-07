Man mano che ci avviciniamo al rilascio della versione definitiva di Android 14, i vari produttori accelerano i lavori volti a portare il nuovo sistema operativo di Google sui rispettivi device e tra questi un ruolo primario spetta a Samsung, che è impegnata nell’ottimizzazione di One UI 6.0 sia per di modelli di fascia alta che per quelli di fascia media.

Ebbene sì, oltre che per i top di gamma, Samsung lavora a One UI 6.0, l’interfaccia basata su Android 14, anche per alcuni smartphone meno costosi, come ad esempio i telefoni di fascia media Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52s.

Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52s testano One UI 6.0

Nei server del colosso coreano sono stati scoperti i presunti firmware di test di One UI 6.0 per i Samsung Galaxy A34 e Galaxy A52s, con build contraddistinte rispettivamente dai codici A346BXXU3BWGB e A528BXXU4FWG3.

La quarta lettera da destra nella build ci conferma che si tratta di firmware di One UI 6.0, in quanto tale lettera cambia per ogni nuova versione di Android e interfaccia personalizzata (per Samsung Galaxy A34 nel firmware di di One UI 5.1 con Android 13 la quart’ultima lettera è una “A” mentre per Samsung Galaxy A52S è una “E”).

Al momento non è possibile escludere che questi firmware di test siano invece basati su One UI 5.1.1, ossia un minor update dell’interfaccia personalizzata di Samsung che il colosso coreano ha in programma di rilasciare nel corso delle prossime settimane (farà il suo esordio con i Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Tab S9).

Ma è più propabile che si tratti proprio di One UI 6.0 e Android 14, in quanto generalmente Samsung mantiene gli aggiornamenti minori di One UI esclusivi per i suoi modelli di punta.

Probabilmente nel corso dei prossimi giorni ne sapremo di più.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità della beta 4 di Android 14