Zepp Health, ex Huami, ovvero l’azienda che realizza gli smartwatch a marchio Amazfit (una delle tante realtà del panorama Xiaomi), ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit GTS 4, uno degli smartwatch più recenti del brand.

Grazie a questo aggiornamento, lo smartwatch va a pareggiare il fratello Amazfit GTR 4 (trovate qui la nostra recensione) che aveva ricevuto un aggiornamento analogo un paio di mesi fa. Scopriamo tutti i dettagli.

Zepp Coach approda su Amazfit GTS 4

Presentato all’inizio del settembre 2022, in concomitanza con i fratelli GTR 4 e GTS 4 Mini, Amazfit GTS 4 è arrivato in Italia nelle fasi iniziali dello scorso autunno (29 settembre 2022) e si configura come uno smartwatch con cassa quadrata piuttosto interessante, il cui prezzo di listino è stato fissato in 199,90 euro (è acquistabile anche su Amazon).

Nelle ultime ore, il team di sviluppo software di Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per lo smartwatch che riceve così il nuovo firmware 3.24.1.1: tra le novità arriva l’integrazione di Zepp Coach, uno algoritmo di “smart coaching” basato sull’intelligenza artificiale che mette a disposizione degli utenti una guida su misura per l’allenamento, con feedback e consigli personalizzati in base alle esigenze dell’utente (i consigli si basano sugli obiettivi di fitness e sulla cronologia degli allenamenti passati).

Le altre novità dell’aggiornamento

Le novità dell’aggiornamento (che ha un peso di 28,57 MB) non si fermano a Zepp Coach, come potrete vedere dall’immagine in fondo relativa al corposo changelog (via Gadgets & Wearables). Eccole in breve:

Supporto alle misurazioni della frequenza cardiaca post-allenamento

Tiene conto dei tre minuti successivi alla fine di una sessione di allenamento e consente all’utente di determinare il livello di forma fisica generale e valutare l’efficacia dell’allenamento.

Supporto alla funzionalità "Conditional Pause"

Si tratta di una funzionalità che permette di acquisire dati più precisi, concentrandosi esclusivamente nel lasso di tempo in cui avviene effettivamente l’allenamento. Le acquisizioni vanno in pausa una volta che viene completato l’obiettivo dell’allenamento (e permette dunque di fare confronti “alla pari” tra varie sessioni).

Ottimizzazioni all'algoritmo di rilevamento di un allenamento

In sostanza sono state migliorate precisione e velocità di funzionamento del meccanismo di rilevamento di un allenamento.

Ottimizzazioni all'algoritmo del battito cardiaco

Queste ottimizzazioni dovrebbero fornire misurazioni più accurate e, di conseguenza, migliorare il livello del monitoraggio dell’intensità dell’attività fisica.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software dell’Amazfit GTS 4, contrassegnato dal numero di versione 3.24.1.1 , può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

